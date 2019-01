Vos meilleures recettes à la franco-manitobaines : crêpes salées fromage et crevettes

Afin de transmettre aux plus jeunes quelques recettes à ne pas oublier, nous vous avons proposé une série de rencontres culinaires qui se sont échelonnées sur trois années. Ce très beau projet avait pour but de faire la connaissance de gens qui aiment les traditions culinaires, celles de leur famille, mais aussi celles des autres. Ce projet se termine aujourd'hui avec ma recette, la dernière, la quatre-vingtième. Ce fut un privilège de cuisiner avec vous tous. Merci de votre grande générosité.

Un texte de Colombe Fortin

La cuisine, c’est une de mes passions. J’adore essayer de nouvelles recettes et j’aime manger en bonne compagnie. Je crois sincèrement que c’est autour d’une table que se délient les langues et que se racontent les plus belles histoires.

Aujourd’hui, je partage avec vous ma recette de crêpes salées au fromage et crevettes, qui fait l'unanimité chez nous.

On peut changer les ingrédients de la garniture au gré de son inspiration. Simple et facile à réaliser, elle peut devenir un chef-d’oeuvre si on en a le goût et le temps. Bonne cuisine à vous tous.

Les ingrédients pour les crêpes salées Photo : Radio-Canada / Colombe Fortin

INGRÉDIENTS

Pâte à crêpes (5 à 6 crêpes de 8 pouces)

375 ml (1 1/2 t.) de lait

250 ml (1 t.) de farine

15 ml (1 c. à soupe) d’huile d’olive

2 oeufs

Sel et poivre

persil

Beurre ramolli pour la cuisson

persil séché

pincée de piments forts broyés

Les ingrédients pour la garniture des crêpes Photo : Radio-Canada / Colombe Fortin

Garniture

240 g (1 t.) de crevettes cuites tranchées en deux

250 g (1 emballage) de fromage à la crème nature (que vous pouvez aromatiser)

227 g (1 contenant) de fromage à la crème fouettée à la ciboulette

olives tranchées

1 poivron rouges et 1 poivron orange, hachés très fins

quelques feuilles de céleri

1 citron (zeste et jus)

Les oeufs, la farine et l'huile Photo : Radio-Canada

Dans un bol, casser les oeufs, ajouter la farine et l’huile.

Les assaisonnements Photo : Radio-Canada

Assaisonner la pâte à crêpe avec du sel, du poivre, du persil et des flocons de piments forts broyés.

L'ajout du lait Photo : Radio-Canada

Ajouter le lait et à l’aide d’un fouet ou d'un malaxeur, mélanger la pâte jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de grumeaux.

Cuisson des crêpes Photo : Radio-Canada

Dans une grande poêle de 20 cm (8 pouces) de diamètre, déposer un peu de beurre et faire cuire les crêpes.

Les crêpes Photo : Radio-Canada / Colombe Fortin

Pour faire refroidir les crêpes, les déposer dans une assiette et les séparer avec du papier parchemin. Réfrigérer ensuite les crêpes de une à deux heures.

Préparation du fromage Photo : Radio-Canada

Aromatiser le fromage à la crème avec du zeste et un peu de jus de citron. Ajouter sel, poivre, piments forts moulus et feuilles de céleri hachées finement.

Les crevettes Photo : Radio-Canada / Colombe Fortin

Il est important de couper les crevettes dans le sens de la longueur pour ne pas qu’elles soient trop épaisses. Vous pourriez remplacer les crevettes par du saumon fumé et remplacer le fromage à la ciboulette par un fromage à l’aneth.

Montage des crêpes Photo : Radio-Canada

Au moment du montage, on dépose une crêpe dans l'assiette, et on y étale du fromage à la crème aromatisé, des morceaux de poivron et des rondelles d’olives. On continue avec une deuxième crêpe, sur laquelle on étale du fromage à la crème fouetté à la ciboulette et des crevettes.

Pour cette recette, on a décidé de faire cinq étages. Si vous faites des crêpes plus petites, vous aurez plus d’étages et c’est aussi très joli comme assiette.

Assiette de crêpes salées Photo : Radio-Canada

Voilà le produit terminé. Ce mets se prépare la veille, car les goûts se mélangent bien durant la nuit, et les crêpes sont plus goûteuses le lendemain. C'est un plat intéressant à préparer pour les brunchs du dimanche.

La recette de crêpes salées laisse beaucoup de place à l’imagination pour les garnitures. Tout est possible.