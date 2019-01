Mise au point au sujet d'articles sur l'impact environnemental des véhicules électriques

Par souci de clarté, nous avons apporté quelques précisions dans nos articles La voiture électrique, pas si écologique et L'impact environnemental des voitures électriques confirmé par un nouveau rapport , publiés les 22 et 23 novembre 2018 sur Radio-Canada.ca.

Dans un premier temps, nous avons ajouté des hyperliens vers l'étude du Centre international de référence sur le cycle de vie des produits, procédés et services (CIRAIG) (Nouvelle fenêtre) et celle de l'Agence européenne pour l'Environnement (Nouvelle fenêtre) afin d'en faciliter la consultation.

Nous avons également précisé que l'étude du CIRAIG avait été publiée en 2016 et avait fait l'objet d'une émission complète de Découverte, le 29 avril 2018. Aussi, nous avons rappelé le contexte dans lequel la publication de notre texte du 22 novembre est survenue, à savoir l'arrivée récente du nouveau gouvernement Legault, au Québec, et sa politique à définir sur l'environnement et le transport.

Enfin, quelques corrections mineures ont été apportées au texte du 22 novembre. Elles sont identifiées dans le texte.