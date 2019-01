Air Canada, Air France : la sécurité informatique de 141 compagnies aériennes compromise par un bogue

Noam Rotem, un expert en sécurité informatique, en a fait l’annonce mardi (Nouvelle fenêtre) , après avoir collaboré avec Amadeus pour régler le problème. D’après ce spécialiste, la faille concernait les données des dossiers passagers (PNR), un ensemble d’informations sur les voyageurs créées lors d’une réservation.

Une personne mal intentionnée aurait pu se servir d’un problème associé aux PNR pour changer le nom ou l’adresse de résidence d’un passager après une réservation, lui assigner des sièges différents, obtenir ses informations de carte de crédit ou se faire créditer des points de récompense aériens.

Les PNR sont partagées entre les systèmes informatiques des compagnies aériennes, des services de réservations et des services frontaliers des pays visités afin d’identifier les voyageurs et assurer la sécurité aérienne et nationale.

M. Rotem a programmé un script capable de générer au hasard des PNR et de les vérifier ensuite sur le site des compagnies aériennes. Selon lui, aucun système de sécurité n’était en place pour détecter qu’un système automatisé testait des dizaines de numéros par minute.

Amadeus dit avoir colmaté la brèche découverte par Noam Rotem. « À Amadeus, nous accordons la plus haute priorité à la sécurité et nous assurons une surveillance et une mise à jour constante de nos systèmes, a indiqué l’entreprise à Safety Detective, un média spécialisé avec lequel M. Rotem a collaboré dans cette affaire. Nos équipes techniques ont agi immédiatement et nous pouvons maintenant confirmer que le problème est réglé. »

Noam Rotem estime toutefois que les systèmes du genre resteront vulnérables aux attaques tant et aussi longtemps que les PNR continueront d’être utilisés. Ces données suivent des normes internationales établies par Association internationale du transport aérien et leur modification nécessiterait donc un consensus mondial.

La liste des compagnies aériennes touchées par le problème décrit par Noam Rotem n’a pas été publiée. Le court rapport disponible sur le site de Safety Detective indique seulement que la faille existait dans les systèmes des « 141 compagnies aériennes utilisant Amadeus », incluant Air Canada, Air France, United Airlines et Lufthansa. Le site d’Amadeus mentionne toutefois que l’entreprise fait affaire avec plus de 200 compagnies aériennes.