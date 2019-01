Svend Robinson annonce son retour en politique fédérale

Lors de l’annonce de sa candidature, mardi matin, il a soutenu que les défis liés aux changements climatiques et le manque de logements abordables sont les deux principales raisons qui l’ont poussé à faire un retour en politique. « Je me présente parce qu’il y a deux crises fondamentales qui touchent notre communauté et notre planète », a-t-il affirmé.

L’homme de 66 ans a représenté la circonscription de Burnaby durant 25 ans, mais il a quitté la scène politique en 2004 après avoir admis qu’il avait volé une bague lors d’un encan.

Il avait tenté de se faire réélire aux élections de 2006, mais il avait été défait par la candidate libérale Hedy Fry dans la circonscription de Vancouver-Centre.

Plus de détails à venir