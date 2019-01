Au tour de Québec de courtiser les touristes de Montréal

Les vidéo présentées sous le titre Québec. Jamais pareille ont été diffusées sur différents sites Internet, dont la page Facebook de l'Office du tourisme de Québec.

On y voit, par exemple, le photographe Alexandre Champagne, l'animatrice et journaliste Vanessa Pilon, ou encore l'humoriste et auteur Jonathan Roberge, faire du canot à glace, nourrir les requins à l'aquarium du Québec, skier dans la poudreuse à Duchesnay, faire du surf au Bora Parc, faire du traîneau à chiens ou encore cuisiner et glisser sur la terrasse Dufferin avec le chef du Château Frontenac, Stéphane Modat.

Cette réponse de la ville de Québec n'est pas sans rappeler, l'hiver dernier, des campagnes similaires dans lesquelles les villes de Québec et de Montréal s'étaient répondu par publicités interposées. Dans la campagne montréalaise, on entendait un homme laisser un message sur le répondeur de la ville de Québec pour l'inviter à venir visiter la métropole.

Québec avait répondu avec une publicité dans laquelle le bonhomme Carnaval se disait trop occupé. Il demandait à Montréal de le rencontrer au Madrid.

Voici une des vidéos de la nouvelle campagne publicitaire de l'Office du tourisme de Québec :