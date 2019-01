3,4 M$ pour cinq initiatives à l’île Manitoulin

Ces investissements aideront non seulement à combler les lacunes dans la main-d’œuvre et à éliminer les obstacles à la croissance, mais ils stimuleront également le développement des entreprises dans le Nord de l’Ontario , a déclaré le député de Sudbury Paul Lefebvre, qui a fait l’annonce ce matin au nom du ministre de l’Innovation, des Sciences et du Développement économique, Navdeep Bains.

Liste des récipiendaires : Société d’aide aux entreprises de LaCloche Manitoulin - 1 600 000 $

Waubetek Business Development Corporation - 1 131 913 $ et 31 500 $

Première Nation de Sheshegwaning - 713 706 $

Organisme la Marche des dix sous du Canada - 15 000 $

La plus grosse part du gâteau ira au fonctionnement de la Société d’aide aux entreprises de LaCloche Manitoulin, une société d’aide au développement des collectivités qui offre des services de consultation et d’accès aux capitaux aux organismes et entreprises de la région.

Pour sa part, la Waubetek Business Development Corporation a reçu deux subventions.

La subvention de 1,1 M$ aidera à mettre sur pied le Centre d’excellence autochtone pour l’exploitation des minéraux, un centre de formation qui a pour but de préparer les personnes issues des Premières Nations au travail dans l’industrie minière.

Le financement de 31 500 $ aidera Waubetek à offrir une formation sur la façon de procéder à l’échantillonnage de l’eau pour le secteur de l’aquaculture.

Alors que la Première Nation de Sheshegwaning utilisera l’investissement de 713 706 $ pour développer ses activités aquacoles et touristiques, la Marche des dix sous du Canada étudiera l’implantation d’un service de transport rural.