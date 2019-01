La composition du jury du Prix du récit Radio-Canada 2019 est connue

L'auteure la plus lue au Québec, Marie Laberge, le dramaturge, poète et romancier franco-ontarien Jean Marc Dalpé et l'auteure innue Naomi Fontaine, dont le récit Kuessipan a été adapté au cinéma , formeront le jury du Prix du récit Radio-Canada 2019.

Les trois artistes devront choisir la meilleure histoire vécue inédite soumise au concours cette année.

La particularité de ce concours, ouvert aussi bien aux amateurs qu'aux professionnels, est que les textes sont jugés à l'aveugle (le nom des auteurs ne figure pas sur les textes).

La date limite pour envoyer un texte est le 28 février 2019. Les résultats seront dévoilés en septembre 2019.

La lauréate ou le lauréat remportera : une bourse de 6000 $, offerte par le Conseil des arts du Canada;

la publication de son texte sur Radio-Canada.ca;

une résidence d'écriture au Centre des arts de Banff, en Alberta.

Les finalistes remporteront : une bourse de 1000 $, offerte par le Conseil des arts du Canada;

la publication de leur texte sur Radio-Canada.ca.

LE JURY DU PRIX DU RÉCIT RADIO-CANADA 2019

L'auteure Marie Laberge Photo : Michel Cloutier

Quatrième d'une famille de sept enfants, dont six filles, Marie Laberge (Nouvelle fenêtre) grandit à L'Ancienne-Lorette, alors un village de la région de Québec. À sa sortie du Conservatoire d’art dramatique, elle touche à tous les aspects du théâtre : écriture, jeu et mise en scène. Au début des années 1990, elle se tourne vers l’écriture romanesque et devient en quelques années l’écrivaine la plus lue et la plus vendue au Québec. On lui doit notamment la trilogie Le goût du bonheur, qui s’est vendue à plus de 1 million d'exemplaires, un roman épistolaire par abonnement, Des nouvelles de Martha, et un essai, Treize verbes pour vivre.

L'auteure Naomi Fontaine Photo : Louis-Karl Picard-Sioui

Naomi Fontaine est née en 1987 à Uashat, une communauté innue près de Sept-Îles. En 2011, elle a publié Kuessipan, récit qui a connu un véritable succès. Le livre, qui a été finaliste au Prix des cinq continents, est offert en format audio et est en cours d'adaptation au cinéma. En 2017, Naomi Fontaine a publié Manikanetish, dont le titre signifie « petite Marguerite ». Cette autofiction relate son expérience à titre de professeure de français dans une école secondaire d’Uashat. En 2018, elle a remporté le Combat national des livres en défendant le roman Lignes brisées, de Katherena Vermette.

L'auteur et dramaturge Jean Marc Dalpé Photo : Radio-Canada / Hamza Abouelouafaa

Né à Ottawa d’un père francophone et d’une mère anglophone, le dramaturge, poète, scénariste et romancier Jean Marc Dalpé revendique son identité franco-ontarienne, même s’il vit à Montréal depuis une trentaine d’années. On lui doit notamment les pièces Le chien et Août : un repas à la campagne, le roman Un vent se lève qui éparpille et la série télé Temps dur. Ses créations, peuplées de personnages malmenés par la vie, donnent une voix aux laissés pour compte et lui ont valu trois Prix littéraires du Gouverneur général.

Vous avez une histoire vécue à raconter? Envoyez-nous votre récit d'ici le 28 février 2019!

Véritable tremplin pour les écrivains canadiens, les Prix de la création Radio-Canada sont ouverts à tous, amateurs ou professionnels. Ils récompensent chaque année les meilleurs récits (histoires vécues), nouvelles et poèmes inédits soumis au concours.