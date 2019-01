Des parents se battent pour une école francophone à Smithers 

Un texte de Saïda Ouchaou

Les familles de Smithers n’ont en effet d’autre alternative que le programme d’immersion pour que leurs enfants apprennent le français à l’école, mais les places sont limitées.

Le CSF ne compte que deux écoles dans le nord : l’École Jack Cook à Terrace et l’École Franco-Nord à Prince George.

C’est ce qui a poussé un couple qui s’est vu refuser une place pour leur enfant, à tenter l’année dernière de faire ouvrir une école du CSF. La tentative a échoué, mais a incité trois parents à reprendre le relais.

Léa-Marie Bowes-Lyon fait partie de ce groupe. Mère de deux enfants, une fille de quatre ans et demi et un garçon de un an et demi, elle espère voir l’école ouvrir ses portes dès septembre prochain.

C’est dans le but d’avoir nos enfants éduqués en français si possible, pour leur donner l’opportunité d’apprendre le français et de continuer le lien avec notre culture Léa-Marie Bowes-Lyon, groupe de parents pour une école francophone à Smithers

Le secteur visé par le projet s’étend de Houston à Hazelton.

Le groupe de parents qui appuie la création d'une nouvelle école invite toutes les familles intéressées à assister à la présentation du CSF, le mercredi 16 janvier, de 18 h à 20 h au bâtiment Old Church, au 3704 1re Avenue.

Il existe une page Facebook pour obtenir de l’information et contacter le groupe : parents francophones de Smithers.