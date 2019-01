Gaétan Lelièvre devient conseiller en développement socio-économique

D'abord député péquiste, Gaétan Lelièvre a terminé son dernier mandat à titre d'indépendant. Il a décidé de quitter la vie politique aux dernières élections.

Son contrat d'un an auprès de la MRC est d'une valeur de 77 000 $. Selon le préfet de la MRC Côte-de-Gaspé, Daniel Côté, six firmes avaient été appelées à soumissionner. On a reçu une seule offre qui s’est avérée conforme autant pour la qualité que pour le prix , explique-t-il.

Selon M. Côté, le mandat de Gaétan Lelièvre est très large. Ça peut être une municipalité qui a des projets industriels ou touristiques […] On a besoin d’un coup de pouce vis-à-vis des paliers gouvernementaux, de conseils stratégiques pour savoir comment aligner le dossier avec les différents programmes , précise le préfet.

Ce dernier ajoute que les élus pourront aussi profiter d’un soutien politique.

Avec les informations de Bruno Lelièvre