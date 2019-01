Changement de site pour les activités intérieures de la Gatineau Loppet

Après que la tornade eut endommagé l'École secondaire Mont-Bleu, où les activités intérieures de la Gatineau Lopette se déroulent habituellement, on s'est tout de suite demandé où on allait pouvoir tenir l'événement , a expliqué Jean-François Rochefort, le président de l'événement.

Des consultations avec la Ville de Gatineau ont mené à certaines propositions, comme l'utilisation de l'agora de la Maison du citoyen pour accueillir les fondeurs. Cette solution occasionnait des frais et des complications liées au transport et a donc été rejetée.

Le choix s'est plutôt arrêté sur le campus Gabrielle-Roy du Cégep de l’Outaouais, à quelques pas de l'École secondaire Mont-Bleu. Le campus a l'avantage d'être voisin du parc de la Gatineau.

À noter que le seul changement est le lieu de rendez-vous, mais en sortant on marche et se dirige vers le même point de départ que les années passées et ce sont les mêmes parcours que les années passées , a précisé M. Rochefort.

Le comité organisateur du plus grand événement international de ski de fond au pays annonçait par le fait même le lancement des festivités entourant la 41e mouture de l’événement, qui rassemble des milliers de fondeurs de l’Outaouais et d’une vingtaine de pays.

Un ancien skieur olympique comme président d'honneur

C’est d'ailleurs Malcolm Hunter, ancien skieur olympique et quatre fois champion canadien, qui sera le président d’honneur de la Gatineau Loppet. M. Hunter est un véritable ambassadeur de l’événement depuis de nombreuses années , peut-on lire dans un communiqué.

Par ailleurs, les conditions météorologiques favorables depuis le début de l’hiver ont permis aux organisateurs d’ouvrir tous les parcours, « ce qui est très prometteur pour les courses à venir », disent-ils.

Tous nos circuits sont ouverts. Les conditions sont numéro un. Jean-François Rochefort, président de la Gatineau Loppet

Ce sont huit parcours qui attendent les fondeurs lors de l'événement, les 16 et 17 février, au cours duquel se tiendront des courses de 2 km à 51 km en technique classique et technique libre. Les sportifs peuvent s’inscrire à la Gatineau Loppet jusqu’au 13 février.