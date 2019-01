L'iceberg de Ferryland à T.-N.-L. immortalisé sur un timbre de Postes Canada

Le village de Ferryland, peuplé de 500 âmes, a été inondé de spectateurs en avril 2017, lorsque le massif de glace s’est immobilisé devant ses côtes, à 80 kilomètres au sud de Saint-Jean, Terre-Neuve-et-Labrador. Les grands médias internationaux - The New York Times, CNN, BBC, Time, The Guardian et la télévision d’État russe - avaient relayé les images de l'iceberg, devenu une icône régionale.

Le photographe Michael Windsor, originaire de Saint-Jean, a accouru vers Ferryland pour croquer l’image du gros glaçon.

Parfaitement synchronisé avec les dernières lueurs du coucher de soleil, il a cadré la parcelle de banquise derrière deux maisons et un bateau de pêche accosté sur le rivage.

Je voulais m’y rendre à l’heure où l’éclairage devient bleuté, juste après le coucher du soleil, parce que tu peux capter le bleu du ciel, au moment où s’allument les lampadaires , décrit le photographe Michael Windsor. C’est un de mes moments préférés pour prendre des photos.

Il savait que son cliché était unique quand il a jeté un coup d’oeil à l'appareil photo, sur le chemin du retour.

Une photo qui voyage

Michael Windsor a été contacté par Postes Canada pour participer à la série Terre de nos aïeux quand ils ont vu sa photo, relayée par Tourisme Terre-Neuve-et-Labrador.

Le photographe a mis la main sur un timbre à l’effigie de l'iceberg lundi, juste avant que la série devienne disponible sur les tablettes, plus tard au cours de la semaine.

C’est très “cool” , se réjouit M. Windsor.

Très peu de photographes peuvent dire qu’ils ont une image sur un timbre. Michael Windsor, photographe

Michael Windsor est propriétaire d’une entreprise de tourisme photographique. Il guide les touristes vers les sites iconiques de la province à l’heure idéale pour capturer une luminosité hors pair.

L’artiste se considère chanceux d’avoir une photo qui voyagera à travers le monde. Il compte envoyer ses propres photos à des clients dans des enveloppes frappées du timbre qui l’a rendu célèbre.

Je vends des calendriers et des choses comme ça à l’international , dit-il. Je pourrais en acheter un rouleau et utiliser ces timbres.