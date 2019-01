Un humoriste banni de deux spectacles à l'UQAM à cause de ses tresses rastas

Le bar Coop Les Récoltes confirme avoir pris la décision d'exclure l'humoriste en question, Zach Poitras, dans un message publié sur Facebook.

L'établissement est une coopérative de solidarité mise sur pied par le Groupe de recherches d'intérêt public (GRIP) de l'UQAM, un collectif universitaire qui traite d'enjeux environnementaux et sociaux.

Zach Poitras a été exclu des spectacles Snowflake Comedy Club et La soirée d'humour engagée. En entrevue avec La Presse canadienne, l'humoriste a refusé de commenter la situation.

Dans sa longue mise au point, la coopérative défend sa mission d'être « un espace sécuritaire, exempt de rapports d'oppression » et décrit l'appropriation culturelle comme une forme de violence.

« L'appropriation culturelle, c'est le fait qu'une personne issue d'une culture dominante s'approprie des symboles, des vêtements ou encore des coiffures de personnes issues de cultures historiquement dominées. C'est un privilège que de pouvoir porter des dreads en tant que personne blanche et que cela soit vu comme une mode ou comme le fait d'être edgy, alors qu'une personne noire va se voir refuser l'accès à des opportunités d'emplois ou des espaces (logements, écoles, soirées, compétitions sportives, etc.). En effet, les personnes noires doivent trop souvent faire face à l'impératif de changer leur coiffure et de renier leur culture si elles veulent être employables et pouvoir survivre », peut-on lire.

« Lors d'évènement [sic] à la Coop Les Récoltes, qu'il s'agisse d'un show, d'une soirée d'humour, d'un atelier ou d'une conférence, les personnes faisant de l'appropriation culturelle ne seront pas les bienvenues sur scène, puisqu'elles détiendraient alors un micro, qu'elles auraient le spotlight sur elles (avec tout ce que cela implique en termes de reconnaissance symbolique et sociale), ce qui serait donner un espace supplémentaire dans la société à des personnes qui n'ont aucune difficulté à en trouver ailleurs. »