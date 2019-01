Un service d'autocar reliant Winnipeg et Brandon cesse ses activités

Deux mois après le début de ses activités, une compagnie d'autocars met fin à son service entre Winnipeg et Brandon.

Le dernier trajet entre les deux villes aura lieu vendredi, affirme la porte-parole de la compagnie Brandon Bus Lines, Jeanelle Hrechka.

La compagnie a commencé à offrir le transport de passagers trois jours par semaine en novembre dernier, à la suite de l’annulation des services de la compagnie Greyhound dans la province.

Jeanelle Hrechka ne comprend pas pourquoi les passagers étaient si peu nombreux dans les autocars.

« On est peut-être à une époque où les gens ne prennent plus l’autocar. Je ne suis pas certaine, affirme-t-elle. Il n'y avait aucun passager pendant quelques jours. À quelques reprises, une ou deux personnes se sont rendues à Winnipeg et peut-être une ou deux personnes sont revenues à Brandon. »

Selon Mme Hrechka, il est possible que la compagnie d’autocar offre à nouveau le service entre Brandon et Winnipeg lors de circonstances spéciales, comme la période des Fêtes ou lors de la rentrée scolaire.