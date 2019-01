Le magicien fransaskois Roger Boucher se libérera de ses chaînes en eau glacée

Il faut, avouons-le, un certain courage pour plonger dans l'eau glacée. Le magicien fransaskois Roger Boucher, lui, compte le faire ligoté et menotté. Il plongera sous l'eau glacée, au lac Emma, à 50 km au nord de Prince Albert, le 16 février prochain. Ce sera son exploit le plus dangereux à ce jour.

Un reportage de la Fureteuse fransaskoise Nicole Lavergne-Smith, en collaboration avec le vidéographe Trevor Bothorel

Depuis 16 ans, Roger Boucher, un magicien et un hypnotiseur fransaskois de Prince Albert, divertit et surprend son public.

Le mois prochain, il poussera encore plus loin les limites de son art.

Roger plongera dans le lac Emma et tentera de se libérer de ses chaînes pour remonter à la surface.

Il fera froid, même très froid. La température de l’eau sera d’environ 4 degrés Celsius.

Ça va être la chose la plus dangereuse que j’ai jamais faite. Roger Boucher

Pour se préparer en vue du grand jour, Roger Boucher remplit régulièrement sa baignoire d’eau et de neige, et il s'entraîne à retenir son souffle plus de 60 secondes, le temps qui lui sera nécessaire pour se libérer de ses chaînes et émerger des eaux glaciales.

Depuis 2002, Roger Boucher impressionne les foules et fait sourire les enfants grâce à ses numéros de magie et d’hypnose.

Il a rencontré un magicien alors qu’il était étudiant à l’Université de Calgary qui lui a donné envie de commencer. Il s’est acheté un livre et a consacré des heures et des heures à apprendre différents tours.

Au fil des ans, il a travaillé dans la construction et comme entraîneur en natation de vitesse.

Son rêve de devenir magicien à temps plein s’est réalisé il y a trois ans. Il fait maintenant des tournées au Canada et se consacre entièrement à sa passion.

Son entreprise, Boucher Entertainment, grandit et il est de plus en plus connu.

Roger Boucher fait des spectacles de magie depuis 2002. Photo : Radio-Canada / Trevor Bothorel



Cet exploit, il veut le réaliser pour amasser des fonds pour le service des incendies de la municipalité rurale de Lakeland, près du Parc national de Prince Albert. D’ailleurs, plusieurs premiers répondants seront sur place le 16 février, prêts à intervenir en cas de besoin.

« Le but est d’avoir tout le monde par-dessus la glace, en train de retenir leur souffle également et de voir s’ils peuvent le garder le temps que je suis sous l’eau », souligne Roger Boucher, un sourire aux lèvres.