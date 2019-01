Un salon sur l'activité physique pour inciter les Valdoriens à adopter un mode de vie actif

Le président du comité organisateur, Ralph David Jean-Pierre, estime que l'événement, qui aura lieu à la Polyvalente le Carrefour, permettra de faire découvrir les multiples activités sportives aux citoyens qu'il est possible de pratiquer sur le territoire.

Les séminaires seront d'une durée d'une heure et destinés à un public de tout âge. Souvent, on veut essayer le kickboxing, la natation, et c'est à des places différentes. De toutes les prendre et les regrouper à une seule place, ça va faire un beau salon d'activités physiques, ça sera l'idéal , explique-t-il.

Ça va permettre aux gens d'essayer tous les types d'activités physiques qu'il y a ici dans la région. Ralph David Jean-Pierre, président du comité organisateur

En plus de découvrir des disciplines sportives, il sera possible de faire connaissance avec de nombreux entraîneurs et animateurs sportifs. Souvent, on ne connaît pas les instructeurs qui donnent les formations, souligne M. Jean-Pierre. Ils jouent pourtant un rôle important. Enlevez les instructeurs des édifices et ça fait juste un beau gros édifice vide.

Le président du comité organisateur, Ralph David Jean-Pierre Photo : Radio-Canada / Thomas Deshaies

Les procédures d'admission, incluant le montant demandé au moment de l'inscription, seront dévoilées sur la page Facebook de l'événement ultérieurement. Les organisateurs ont toutefois annoncé que tous les profits de l'événement seraient remis à la Maison de jeunes l'Énergitek.