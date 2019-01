Consensus atteint pour le pôle régional d’innovation de la Côte-Nord

Après l’annonce par le gouvernement Couillard de la volonté de mettre en place des pôles d’innovation dans toutes les régions et de leur fournir un financement en février 2018, trois projets avaient d’abord été présentés sur la Côte-Nord.

Le maire de Baie-Comeau, Yves Montigny, reconnaît que le gouvernement a donné un bon coup de pouce aux décideurs régionaux pour qu’ils s’efforcent de s’entendre dans le dossier.

Le premier ministre Couillard à l’époque avait dit clairement, en personne, à moi et à Monsieur Porlier : " Vous devez absolument vous entendre ensemble pour qu’il y ait un pôle, si vous ne vous entendez pas, il n’y en aura pas" , se souvient Yves Montigny.

Le maire de Baie-Comeau, Yves Montigny, voit de façon positive le bilan financier municipal de l'année 2017. Photo : Radio-Canada / Benoît Jobin

Et il a tenu parole, effectivement il n’y en a pas eu, poursuit Yves Montigny. Ce qui fait que ça nous obligeait à arriver à une entente et c’est ce qui est arrivé et on est très heureux aujourd’hui.

Pour sa part, le maire de Sept-Îles, Réjean Porlier, insiste sur le fait que la structure de gouvernance adoptée assurera un équilibre.

C’est beau de dire un projet régional, mais si on ne se reconnaît pas à l’intérieur, chacune des MRC ne se reconnaît pas, c’est évident que l’on ne peut pas aller loin avec ça. Aujourd’hui, le projet prévoit qu’au niveau de la gouvernance le conseil d’administration va être formé, il va y avoir des représentants de chacune des MRC qui vont être là, donc on vient assurer cet équilibre nécessaire, ce pouvoir d’influence et d’ajustement.

Réjean Porlier, maire de Sept-Îles Photo : Radio-Canada / Daniel Fontaine

Le directeur du Centre d'entrepreneuriat et valorisation des innovations de Sept-Îles, Hussein Ibrahim, précise que même si les bureaux du centre sont situés dans les locaux du Cégep de Sept-Îles, le pôle rayonnera au-delà de Sept-Îles.

Les technologies de l'information et des communications (TIC) permettent d'innover et de rentabiliser les opérations. Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Mageau

Le pôle régional doit avoir un organisme qui va leader, qui va le diriger, qui va mettre en place la structure, mais bien sûr, pour garantir des retombées sur un immense territoire comme la Côte-Nord, il faut vraiment avoir des ressources délocalisées. Hussein Ibrahim, directeur du Centre d'entrepreneuriat et valorisation des innovations de Sept-Îles

Des antennes pourraient donc être installées dans chacune des MRC. Il pourrait aussi y avoir des espaces d’incubation à divers endroits sur le territoire, indique Hussein Ibrahim.

Le gouvernement Couillard avait promis d’injecter 400 000 $ pour chacune des quatre premières années de tous les pôles régionaux.