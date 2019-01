Un nouveau spectacle pour Flip Fabrique

La conception de Blizzard est présentement en cours dans le studio de la troupe à Québec. Le spectacle va s'inspirer à la fois du côté ludique de l'hiver, avec ses glissades et ses batailles de boules de neige et de son aspect plus contemplatif.

« On veut faire ressentir au public à la fois un voyage acrobatique, visuel, poétique, à travers c'est quoi être pris dans une tempête. Qu'est-ce que ça veut dire être pris dans l'hiver, dans la neige et vivre ça dans toutes les facettes », raconte le metteur en scène de Blizzard, Olivier Normand.

« Préparez-vous pour la tempête. Il y aura une tempête, il y aura un blizzard. Avec les effets spéciaux qu'on a présentement,les machines qu'on a développées, le public va être plongé dans un blizzard. Les gens veulent se faire conter une histoire, veulent se faire amener dans un univers », ajoute le directeur général de Flip Fabrique, Bruno Gagnon.

Ambassadeurs du Québec

Blizzard sera la 8e production de la troupe originaire de la ville de Québec. Depuis sa fondation en 2011, Flip Fabrique s'est produit dans 21 pays. Les huit artistes qui composent la distribution de Blizzard vont entamer la tournée en juin à Toulouse, en France, avant de se déplacer à Amsterdam et Édimbourg.

Flip Fabrique tenait à se faire ambassadeur à l'international du Québec et de sa nordicité.

« L'hiver, c'est dans nous, c'est dans notre sang, c'est dans nos gènes. Jouer dans la neige, c'est quelque chose qu'on fait depuis qu'on est tous jeunes. Ce qui est très naturel pour nous est très exotique pour l'international », explique Bruno Gagnon.

Pour la première fois, le spectacle de tournée sera accompagné en direct par un musicien, Ben Nesrallah.

« On sent plus une connexion entre la musique et le mouvement, tout ce qui se passe sur la scène. Si un jour les acrobates ont besoin de 15 secondes de plus, je suis capable d'improviser et de leur donner le temps dont ils ont besoin », mentionne-t-il.

La partie nord-américaine de la tournée de Blizzard aura lieu l'automne prochain.