L'ingrédient financier du port de Sept-Îles à la popote roulante

C’est le deuxième plus gros montant alloué à un organisme de la région, souligne le président-directeur général du Port de Sept-Îles, Pierre Gagnon. [C’est] pour une cause qui nous rejoint beaucoup par rapport à l’occasion qu’elle offre de soutenir l’engagement de bénévoles dans notre communauté et d’aider aussi à créer de petits bonheurs.

Le président-directeur général du port de Sept-Îles, Pierre Gagnon. Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Mageau

La directrice générale du Centre d’Action bénévole Le Virage, Kathleen Côté, profite de cet appui pour faire la promotion du centre et recruter de nouveaux bénévoles.

Il y a un grand besoin et puis, malheureusement, on en voit qu'une seule partie, mais le besoin est vraiment réel , souligne Kathleen Côté.

Kathleen Côté, directrice du Centre d'action bénévole Le Virage Photo : Radio-Canada / Mathieu Boudreault

Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus de gens?, demande-t-elle. Il faut s'interroger là-dessus parce qu'il y a énormément de personnes en état de vulnérabilité.

Le montant versé par le port de Sept-Îles, sur une période de deux ans, aidera à financer la popote roulante offerte par le centre depuis novembre dernier.