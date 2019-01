Des parents des Broncos réclament une enquête du BST sur l’accident d’Ottawa

Un texte de Leïla Jolin-Dahel

Parmi eux, Scott Thomas, dont le fils Evan est mort dans la tragédie des Broncos survenue en avril 2018. « Ce que nous réclamons, c’est que le BST se penche sur l’accident et qu’en général, il enquête sur les accidents impliquant des poids lourds ou des autobus. Actuellement, cela ne relève pas de la réglementation fédérale », explique-t-il.

La grande majorité de la population canadienne compte énormément sur les transports en commun, qui ne sont aucunement réglementés. Scott Thomas, père d’une victime de l’accident des Broncos de Humboldt

Scott Thomas a d’ailleurs cosigné une lettre ouverte au maire d’Ottawa, Jim Watson, parue dans le Ottawa Citizen, lundi, tout comme d’autres parents de victimes de l’accident des Broncos de Humboldt.

Il estime que le fait d’établir des normes fédérales en matière de transport routier pourrait être une « bonne chose ».

« Regardez ce qui se passe dans le transport aérien. Les accidents sont rares. Ils sont tenus à des normes élevées et doivent rendre des comptes à un grand nombre de personnes. En cas de problème, ils doivent répondre à de nombreuses questions », illustre-t-il.

« J’ai un grand respect pour la Gendarmerie royale du Canada et la façon dont elle a mené l’enquête [sur l'accident des Broncos], mais si vous devez répondre à des questions au niveau fédéral, à un comité fédéral comme le BST, vous deviendrez vraiment responsable de vos actions », explique-t-il.

« Je crois que les entreprises de camionnage et d’autobus doivent relever d’une surveillance fédérale. Je crois que cela les rendrait beaucoup plus conscientes de ce qu’elles doivent faire et de ce dont elles sont responsables », ajoute-t-il.

Pas d’enquête du BST

Le Bureau de la sécurité des transports du Canada n’enquêtera pas sur l’accident survenu à Ottawa vendredi, comme il n’a pas enquêté sur celui des Broncos de Humboldt.

Dans un communiqué, le BST déclare que sa mission « consiste à promouvoir la sécurité du transport en menant des enquêtes sur des événements dans les secteurs aérien, maritime, ferroviaire et pipelinier », mais qu’il « n'a pas pour mandat d'enquêter sur les accidents routiers et n'est donc pas en mesure de mener sa propre enquête sur l'accident d'autobus de vendredi dernier ».

Le BST a toutefois recommandé que le ministère des Transports « élabore et mette en œuvre des normes de résistance à l'impact applicables aux autobus commerciaux de passagers afin de réduire le risque de blessures ».

Il réclame aussi que Transport Canada accélère l’élaboration et la mise en œuvre de ces normes, en citant en exemples l’accident d’autobus survenu vendredi à Ottawa, celui des Broncos de Humboldt, et la collision entre un train et un autobus en 2013 dans la capitale canadienne.

Parmi les signataires de la lettre adressée au maire d'Ottawa figurent notamment des proches d'Adam Herold, Tyler Bieber, Stephen Wack, Dayna Brons, qui sont morts dans l'accident des Broncos, ainsi que l'un des survivants, Morgan Gobeil.