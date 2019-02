Le balado Vraisemblable, des histoires extraordinaires... mais vraies!

Agrandir l’image Claudia Hébert, réalisatrice et animatrice, créatrice du balado « Vraisemblable » Photo : Radio-Canada

Mot de la créatrice, Claudia Hébert

Pensez à un film inspiré de faits vécus. Une histoire vraie, certes, mais vue par la lentille de la fiction et interprétée par des acteurs.

Imaginez maintenant ce concept sous forme de balado, des épisodes audios où l’on vous raconte des histoires vraies, celle de gens d’ici; des francophones canadiens qui n’auraient jamais pensé à se raconter eux-mêmes.

À partir de leurs témoignages, de leurs souvenirs, j’ai écrit leurs histoires, mettant en lumière des instants de leurs vies plus vraies que la fiction.

Huit histoires vous attendent : sept de familles franco-ontariennes et une en provenance de l’Acadie. Les histoires nous amènent un peu partout dans la province : à Kapuskasing, Moonbeam, North Bay, Sudbury, Red Lake, Kingston, Ottawa...

Les histoires ont été choisies par coup de coeur et pour le potentiel narratif que je devinais parfois derrière une phrase en apparence anecdotique : une brève évocation d’un passage au couvent, d’une embuscade traumatique en Bosnie ou d’un hiver à héberger des déserteurs...

Une fois ma curiosité éveillée, je suivais la piste d’une histoire. Je remontais son cours au travers de longues entrevues avec ceux qui l'ont vécu, ou qui en ont été témoins. Ce sont d’ailleurs des bribes de ces discussions que vous pourrez entendre à la fin de chaque épisode et ainsi connaître les gens derrière les mots.

De ces conversations, j’ai couché sur papier les souvenirs qui m’avaient été partagés, puis je les ai donnés à lire à des acteurs pour vous les transmettre.

Les histoires restent toujours le plus près possible des faits connus, de ce qui m’avait été raconté. Mais je me suis toujours gardé la possibilité d’imaginer les détails qui nous manquaient, les secrets qui avaient disparu avec des protagonistes ou les souvenirs qui avec le temps s’étaient effacés.

Huit acteurs ont prêté leur voix aux épisodes, huit talents qui oeuvrent en Ontario français : Yao, Stef Paquette, Diana Leblanc, Nathalie Nadon, Guy Mignault, Miriam Cusson, Marie-Hélène Fontaine et Maxime Robin.

Je tiens à remercier les huit familles qui m’ont permis de raconter leur histoire. Les Wagner de Kingston (Le don), les Champagne de Lavigne (Le piano), les Lafrenière de Verner (L’enfant perdue), les Orr de Tecumseh (La dernière chasse). Ce fut un privilège de m'entretenir longuement avec des gens comme Mariette Guillotte (La vocation), Marc Comeau (Le vétéran), Jeannette Fillion (Les déserteurs) et Gouled Hassan (Le destin).

Chaque rencontre fut singulière, chaque histoire m’a emmenée à la rencontre de personnalités formidables et dans des univers complètement différents.

À ceux qui se sont confiés à moi, j’espère que vous vous reconnaîtrez dans ces récits inspirés de vos témoignages. Je sais déjà que votre vécu aura un impact chez les auditeurs qui se reconnaîtront dans vos expériences, vos souvenirs, vos doutes et vos joies.

Je vous souhaite de bons moments en tête-à-tête avec ces huit épisodes, ces huit fenêtres dans l’histoire avec un grand et un petit « h ». J’espère aussi que vous nous soumettrez ici vos histoires personnelles, et que peut-être un jour j’aurai la chance de plonger dans vos héritages familiaux et vos souvenirs vraisemblables.

Bonne écoute!

Claudia Hébert

Créatrice et réalisatrice de Vraisemblable

Équipe Création, réalisation et animation : Claudia Hébert

: Claudia Hébert Conception sonore : Pierre-Luc Barr

: Pierre-Luc Barr Script édition : Paul Ruban

: Paul Ruban Graphisme : Camile Gauthier

: Camile Gauthier Édimestre : Vincent Wallon

: Vincent Wallon Production : Jérôme Leclerc

Une production d’ICI Ontario