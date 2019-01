200 étudiants recherchés pour des emplois d'été à Sherbrooke

Les emplois offerts sont non spécialisés et sont ouverts aux jeunes qui ont terminé leur cinquième secondaire. Entre autres postes offerts, on retrouve des patrouilleurs en environnement, des proposés à l'échantillonnage d'eau potable ou à l'écocentre ou des responsables de l'herbe à poux. Des commis de bureau, des préposés au lavage de véhicule et des sauveteurs sont également recherchés.

Tous les postes offerts sont affichés sur un nouveau site web : sherbyjob.ca (Nouvelle fenêtre)

La Ville indique avoir revu sa politique d'embauche étudiante et a profité de l'occasion pour augmenter les salaires de 4 à 6 % pour les emplois non spécialisés afin d'offrir un salaire concurrentiel. Les étudiants qui occuperont ces emplois gagneront entre 12,72 et 13,75 $ de l'heure.

Des emplois spécialisés qui nécessitent une formation sont également offerts.

Les étudiants ont jusqu'au 31 mars 2019 pour postuler.