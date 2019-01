D'autres voix s'élèvent contre le registre québécois des armes à feu

Les chasseurs et tireurs sportifs du Québec ont encore deux semaines, soit jusqu'au 29 janvier prochain, pour enregistrer leurs armes. Pour l'instant, le programme semble peu populaire, si on en croit les données du Service d'immatriculation des armes à feu du Québec (SIAF).

En date du 14 janvier, 321 405 armes avaient été déclarées, ce qui représente un taux d'enregistrement de 20 %. Les responsables du SIAF affirment tout de même que depuis le 9 janvier, entre 1 500 et 3 000 nouvelles armes sont inscrites au registre quotidiennement.

Des données qui ne convainquent pas les instigateurs de la pétition du bien-fondé du registre québécois.

« Les crimes violents ont reculé de 4 % depuis l'abandon du registre fédéral en 2013. Un numéro de série n'empêchera pas un acte violent d'être commis. Pourquoi aller dépenser de l'argent dans quelque chose qui ne sert absolument à rien, alors qu'on pourrait avoir des résultats probants en investissant en santé mentale », affirme un membre du comité organisateur de la pétition, Pierre Lefebvre.

M. Lefebvre rappelle aussi que des auteurs de tueries comme Alexandre Bissonnette, Kimveer Gill et Valery Fabrikant possédaient des armes enregistrées.

Pierre Lefebvre souhaite donc qu'on agisse « en amont » en limitant davantage l'accès au permis de port d'arme.

« Les gens qui ont commis les actes les plus irréparables avaient des armes enregistrées. Alexandre Bissonnette avait des problèmes d'alcool, prenait des médicaments depuis longtemps. Pourquoi il avait un permis de port d'arme? ».

Un permis, c'est un privilège et non un droit acquis. Il faut réglementer plus sévèrement.

Pierre Lefebvre, membre du comité organisateur de la pétition