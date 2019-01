Gestion des matières résiduelles : les municipalités rurales de l'Outaouais s'activent

Après le recyclage, voici venu le temps du compostage pour toutes les municipalités du Québec, et l'Outaouais ne fait pas exception à la règle. L'année 2019 est la dernière pour que les municipalités québécoises mettent en marche leurs programmes de compost.

Si certaines municipalités offrent le service depuis longtemps, pour la majorité d’entre elles, c'est un tout nouveau service qui se met en place, surtout en milieu rural.

La cueillette des bacs de compost a commencé cette semaine à Chelsea. Cette collecte est toute nouvelle pour cette municipalité, tout comme pour les municipalités de Pontiac et de Cantley.

À Cantley, le bac brun, pour les matières compostables, est utilisé depuis le début du mois de janvier et la première opération a été assez chaotique, admet la Municipalité.

Ce qui a causé la grogne des résidents de Cantley, ce n'est pas l'arrivée du compost, mais plutôt les modifications au calendrier de cueillette du recyclage – tout juste après les Fêtes – alors que les bacs de plusieurs résidents débordaient.

La Municipalité reconnaît avoir reçu plusieurs plaintes à cet égard. On a trois personnes qui prennent les plaintes et qui retournent les appels , affirme le maire suppléant, Aimé Sabourin.

La Municipalité de Cantley promet de rajuster le tir pour la suite des choses. « Pour l'année prochaine c'est sûr qu' il va y avoir deux collectes dans le temps des Fêtes, donc c'est sûr que ça va être deux fois dans le temps des Fêtes, ça serait normal­ », soutient M. Sabourin.

Par ailleurs, dans la MRC des Collines-de-l'Outaouais, les villages qui n'ont pas adhéré au programme de compost porte-à-porte, comme Chelsea, Pontiac et Cantley, privilégient le compost domestique.

Dans la Vallée-de-la-Gatineau

Dans la Vallée de la Gatineau, le compostage devra aussi devenir une habitude pour tous.

C'est un secteur de l'Outaouais favorisé, puisque la MRC est propriétaire d'un site où elle pourra traiter son compost. Cela va permettre de diminuer les coûts, explique Kimberley Mason, directrice du service de l'environnement de la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau.

Pour ce qui est de l'implantation du nouveau plan de gestion des matières résiduelles, on devrait avoir une solution à temps pour la date butoir, le fameux 2020 , dit-elle, ajoutant que les élus prendront une décision au printemps sur la façon de procéder.

Dans la MRC de Pontiac

Dans la MRC du Pontiac, seules trois municipalités offrent actuellement le service du compost. Il ne s'agit pas de cueillette porte à porte, mais plutôt d'un mini-centre où les gens de Litchfield, Sheenboro et Chichester apportent leurs matières compostables.

Dans la Petite-Nation

Dans la Petite Nation, le camion de collecte du compost circule déjà à Lochaber Canton, Plaisance et Papineauville. Mais, pour le reste de la MRC, les élus sont toujours à l'étape des discussions.

A Thurso, par exemple, on croit nécessaire d'éduquer la population avant de distribuer les nouveaux bacs, comme l’explique le maire Benoît Lauzon, qui est aussi préfet de la MRC de Papineau.

Je pense que si on le fait de la bonne façon on va pouvoir atteindre [l’objectif de réduction des déchets]. C'est sûr que si je donne une poubelle brune au citoyen demain matin – on est même pas bon dans le recyclage présentement , dit-il.

Avec les informations de Rachel Gaulin