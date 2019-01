Monoxyde de carbone : des inspections dans toutes les écoles de la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys

Toutes les écoles de la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys (CSMB) seront inspectées, a annoncé mardi la présidente Diane Lamarche-Venne, lors d'un point de presse au lendemain de l'hospitalisation de 43 personnes qui semblent avoir été intoxiquées au monoxyde de carbone (CO) dans une école primaire de Montréal.

Les systèmes de chauffage, de même que les détecteurs de monoxyde de carbone et de méthane, seront inspectés.

Lundi, dans les corridors de l’école Les Découvreurs, dans l’arrondissement de LaSalle, les pompiers ont mesuré un taux de monoxyde de carbone de 175 parties par million (ppm), soit cinq fois plus que celui qui nécessite une évacuation, a indiqué Éric Martel, chef média et chef aux opérations au Service de sécurité incendie de Montréal (SIM).

L’école était pourtant munie d’un détecteur de CO, a affirmé la présidente de la CSMB.

« Il y avait bel et bien un détecteur de monoxyde de carbone et un détecteur de méthane. Ces équipements ont été vérifiés à la mi-octobre, et tout fonctionnait. Force est de constater qu’hier, il y avait une défectuosité », a-t-elle dit.

C'est l'entreprise Detekta Solutions qui a procédé à cette vérification le 25 octobre, a confirmé son PDG, Yves Trudel, qui n'a toutefois pas voulu donner à Radio-Canada les résultats de l'inspection.

Les écoles n'ont pas l'obligation de se munir de détecteurs de monoxyde de carbone, mais la Régie du bâtiment le recommande fortement.

Le système de chauffage, soupçonné d’être à l’origine des émanations, avait lui aussi été vérifié.

« Il y a une équipe dédiée à la commission scolaire qui fait la tournée des bâtisses, ce qui se fait habituellement au cours de l’été ou au début de l’automne pour que tout soit en ordre pour la période de l’hiver », a poursuivi Mme Lamarche-Venne.

Quelque 300 personnes ont été évacuées de l’école Les Découvreurs en fin d’avant-midi lundi après que certaines personnes eurent présenté les mêmes symptômes, soit des nausées, des vomissements et des étourdissements. En tout 35 enfants et 8 adultes ont dû être hospitalisés dans quatre hôpitaux.

Neuf enfants ont perdu connaissance et un autre a eu des pertes d’équilibre, ce qui a entraîné leur transfert à l’Hôpital du Sacré-Cœur, où ils ont reçu un court traitement en chambre hyperbare pour éviter des séquelles neurologiques, a indiqué le docteur Dominic Chalut, urgentologue pédiatre à cet hôpital.

La plupart des personnes hospitalisées ont reçu leur congé de l’hôpital. Une enfant admise lundi matin est toujours en observation à l'Hôpital de Montréal pour enfants (HME). Quelques parents ont également emmené leurs enfants à l'urgence lundi soir parce qu'ils présentaient des symptômes, mais ces enfants ont tous obtenu leur congé. Un autre enfant a été admis mardi matin au Centre universitaire de santé McGill et il est toujours en observation.

L'école est toujours fermée mardi. Une firme spécialisée doit y effectuer des tests de qualité de l'air afin de s'assurer que les élèves et le personnel puissent réintégrer les locaux en toute sécurité.

Avec des informations de Catherine Gauthier