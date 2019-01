Un nouveau concessionnaire Mack - Volvo à Val-d'Or

Cette nouvelle succursale Mack - Volvo sera dirigée par les propriétaires d'Ace Services Mécaniques, une entreprise spécialisée dans la mécanique de machineries lourdes.

Le président de l'entreprise, Pascal Rochette, indique qu'il s'agit d'une expansion logique. On fait déjà la partie mécanique des machineries lourdes et nos clients ont tous déjà des camions routiers qui servent en chantier ou sur la route. On les répare déjà et on fait déjà des inspections, donc ça nous permettra d'être plus compétitifs et d'avoir un accès direct à la ligne de produits , estime-t-il.

Le bâtiment qui accueillera le futur concessionnaire Mack - Volvo de Val-d'Or Photo : gracieuseté

C'est donc dire qu'à compter de juin, une deuxième succursale Mack - Volvo s'ajoutera dans la région, après celle de Rouyn-Noranda.

Mack - Volvo voulait mieux desservir la région

Depuis quatre ou cinq ans, le gestionnaire de la succursale rouynorandienne Mack - Volvo, Marc-André Thibault, cherchait à installer une concession à Val-d'Or, via une construction ou via un partenariat. Il s'agissait d'une demande de la maison-mère.