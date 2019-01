La jeune exilée saoudienne protégée en permanence par un garde de sécurité

« Nous sommes inquiets pour sa sécurité », a indiqué Mario Calla, directeur général de COSTI, l’organisme chargé de son intégration au pays, après une courte déclaration à la presse faite par la jeune femme de 18 ans à Toronto.

Nous avons embauché une firme de sécurité professionnelle pour garder l’endroit où elle habite, et nous nous assurons qu’elle ne soit jamais seule, qu’un de nos employés ou quelqu’un que nous connaissons soit avec elle. Mario Calla, directeur général de COSTI

« Nous allons avoir d’autres rencontres pour déterminer ce que nous pourrions avoir besoin de faire en plus », a ajouté M. Calla, avant de préciser qu'il demandera conseil au gouvernement et à la police à ce sujet.

« Elle a reçu des menaces sur les réseaux sociaux », a-t-il expliqué pour justifier ces mesures de sécurité, peu courantes parmi les réfugiés qui bénéficient des services de COSTI.

« Des gens ne sont pas d'accord avec la position qu'elle a prise. Je n'ai pas vu les menaces, mais elle dit qu'elle ne se sent pas en sécurité, alors nous avons pris des mesures », a poursuivi M. Calla.

M. Calla a dit que le sort de la jeune femme s'est joué si rapidement que COSTI n'a pas eu le temps de vérifier si le gouvernement fédéral allait couvrir les coûts du service de sécurité avant de prendre sa décision.

« Je suis certain qu'ils vont couvrir ça. Si ce n'est pas le cas, COSTI le fera », a-t-il fait savoir.

Elle souhaite vivre enfin une vie normale

Après avoir accordé lundi trois entrevues à des médias, dont une à CBC, la jeune femme a décidé de faire une déclaration à la presse mardi avant de tenter de retrouver une vie plus normale dans son nouveau pays d'accueil, a expliqué M. Calla.

« Je comprends que tout le monde ici et dans le monde me souhaite le meilleur et aimerait continuer de savoir comment je vais, mais je ne ferai pas d’autres entrevues pour le moment. Je demande à tout le monde de respecter mes souhaits », a elle-même expliqué Rahaf Mohammed.

J’aimerais commencer à vivre une vie privée normale, comme n’importe quelle autre jeune femme vivant au Canada. Ça commence avec une aide pour mon processus de réinstallation et, bien sûr, [je veux] apprendre l’anglais. Rahaf Mohammed

« Aujourd'hui, et pour les années à venir, je vais travailler à soutenir la liberté des femmes dans le monde. La même liberté dont j'ai fait l'expérience le premier jour où je suis arrivée au Canada », a-t-elle ajouté.