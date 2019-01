Punaises de lit : Toronto, Sudbury et Windsor parmi les villes les plus touchées au pays

Toronto, Ottawa, Hamilton, Sudbury et Windsor sont au nombre des dix villes canadiennes les plus touchées par les punaises de lit, selon un palmarès de la compagnie d'extermination Orkin.

L'entreprise en est arrivée à ce classement en se fondant sur son nombre d'interventions liées aux punaises de lit en 2018 dans les secteurs résidentiel et commercial.

Toronto s'était aussi classée au premier rang au palmarès d'Orkin en 2017.

À Hamilton et à Windsor, le problème des punaises de lit semble avoir empiré, si l'on se fie au classement de la compagnie.

Classement d'Orkin des villes les plus touchées (rang de 2017 entre parenthèses) : 1) Toronto (1)

6) Ottawa (4)

7) Hamilton (13)

8) Sudbury (8)

9) Windsor (11)

10) Scarborough (9)

12) London (12)

13) North York (16)

14) Oshawa (17)

Les punaises de lit sont de plus en plus répandues dans les hôtels, mais aussi dans les immeubles d'appartements et les maisons.

Elles se nourrissent de sang, elles doivent donc être près du corps humain pour vivre.

Deux punaises de lit peuvent pondre jusqu'à dix oeufs par jour, selon les exterminateurs d'Orkin. Ces derniers recommandent aux propriétaires de vérifier s'ils ne voient pas de punaises ou de petites taches foncées près des coutures de leur matelas, notamment.