Baisse importante de l'inventaire de maisons à vendre à Sherbrooke

Il s'agit d'un troisième recul annuel à ce chapitre. Ce sont surtout les propriétaires de maisons unifamiliales qui sont touchées (-13 %). À l'opposé, le nombre d'immeubles à revenus étaient plus élevés (+11 %). Au total, 1547 propriétés étaient à vendre par l’intermédiaire des courtiers immobiliers en 2018.

Pour le président de la Chambre immobilière de l'Estrie, David Bourgon, il n'y a aucune inquiétude à avoir avec ces statistiques. Selon lui, cette baisse est attribuable à « une hausse de ventes dans certains secteurs comme Magog et Mont-Bellevue » ce qui fait en sorte que les « tablettes se vident ». Aussi, le fait qu'il y a une « offre accrue de maisons et de condos neufs vendus par l'équipe de vente du promoteur » et le bas taux de chômage fait en sorte que « moins de gens doivent vendre leur maison ».

Selon des données DuPropio, il y aurait une maison sur trois à Sherbrooke qui serait vendue par l'intemédiaire de ce site internet.

À titre de comparaison, à l'heure actuelle, on retrouve 752 résidences unifamiliales en vente sur le site de Centris (utilisé par les courtiers immobiliers) alors qu'on en retrouve 537 sur le site Duproprio.

On compte 281 courtiers immobiliers inscrits en Estrie.

Hausse des ventes de condos

La dernière année a été particulièrement prolifique au niveau des ventes (par l'entremise d'un courtier) de copropriétés dans la région de Sherbrooke. Il s'est vendu 278 condos en 2018 soit une augmentation de 17 % par rapport à 2017. C'est surtout dans le secteur Rock-Forest-Saint-Élie-Deauville que les ventes ont connu un bond.

Après une diminution de 7 % du prix médian en 2017, la tendance s’est inversée en 2018 alors que le prix de vente des condos a progressé de 4 % pour atteindre 163 900 $.

De leur côté, les immeubles à revenus ont connu une hausse des ventes de 16 % en 2018.

Au total, 1868 ventes résidentielles ont été réalisées en 2018 (+6 %), ce qui représente la deuxième augmentation en importance de l’activité de revente depuis 2007. Les secteurs qui se sont le plus démarqués en 2018 sont Mont-Bellevue–Lennoxville (+18 %) et Magog (+14 %). Ce dernier secteur vient d’ailleurs d’enregistrer son nouveau record de revente avec 364 transactions conclues dans l’année.

Augmentation du prix de vente

Dans l’ensemble de la région de Sherbrooke, le prix médian des unifamiliales a connu une croissance de 3 % en 2018, pour atteindre 212 000 $. Il s’agit du deuxième gain en importance au chapitre des prix depuis 2010. Tous les secteurs ont affiché une croissance des prix pour l’unifamiliale en 2018, à l’exception de Jacques-Cartier qui a plutôt enregistré un repli de 6 %.

Les conditions de marché continuent de s’améliorer dans le segment de l’unifamiliale pour la ville de Sherbrooke. Dans les secteurs de Magog et de la périphérie, les transactions continuent toutefois de se faire à l’avantage des acheteurs , soutient le président de la Chambre immobilière de l'Estrie, David Bourgon.

Toutes catégories de propriétés confondues, le délai de vente moyen s’élevait à 129 jours, une baisse de quatre jours par rapport à celui de 2017.