Un juge recommande la réévaluation de toutes les garderies en Alberta

Mackenzy Woolfsmith a été retrouvée en mai 2012, blessée, dans sa garderie.

Sa surveillante, Caitlyn Jarosz, avait alors indiqué que l'enfant était tombé dans l'escalier.

Son décès fut constaté à l'hôpital. Son cerveau et sa moelle épinière avaient tous deux subi d'importantes blessures.

« La mort de Mackenzy alors qu'elle était sous la garde de celle qui devait assurer sa sécurité fut une tragédie et une perte terrible pour ses parents et pour sa famille », écrit le juge Josh Hawkes dans un rapport de 14 pages déposé lundi.

Le magistrat recommande au gouvernement d'entamer une réévaluation complète des lois, des politiques et des règles qui gouvernent la garde des enfants en Alberta.

« Les risques encourus par les poupons sont réels, écrit le juge. D'autres provinces ont revu l'ensemble de leurs garderies en fonction des risques que celles-ci posaient aux enfants. Je recommande fortement que l'Alberta entreprenne un tel examen, de manière à réduire l'occurrence de telles tragédies. »

La petite Mackenzy Woolfsmith, 22 mois, est morte alors qu'elle était dans une garderie privée. Photo : Image partagée par la famille Woolfsmith

Le juge affirme qu'actuellement la réglementation albertaine s'attarde davantage à limiter la taille des garderies qui opèrent sans permis. Celles-ci doivent accueillir six enfants ou moins en vertu de la loi. Selon lui, le gouvernement devrait plutôt évaluer les risques que les milieux de garde posent aux enfants, et assurer que les plus vulnérables soient en sécurité.

Le rapport recommande qu'une telle évaluation soit réalisée à l'ensemble des garderies, qu'elles soient privées ou publiques.

« La mort d'un enfant placé sous la garde d'une personne de confiance est le pire cauchemar que puissent vivre des parents, écrit le juge Josh Hawkes dans son rapport. Que ce cauchemar ne constitue pas un cas isolé, mais plutôt la norme dans laquelle les enfants et les gardiens sont à risque, est un enjeu sérieux qui requiert une attention urgente et soutenue. »

Interrogée au sujet du rapport déposé lundi, la première ministre Rachel Notley a admis ne pas en connaître le contenu en détail.

« Nous savons cependant que beaucoup de choses restent encore à faire et qu'il est franchement fondamental que les enfants puissent évoluer dans un environnement qui assure leur sécurité, affirme la première ministre. Nous devons nous assurer que la protection des plus jeunes soit une priorité. Nous avons déjà commencé ce travail, et nous comptons bien le poursuivre à l'avenir. »