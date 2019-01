Consultation en ligne du projet Galt unilingue : inacceptable pour des Micmacs

« Il faut savoir ce qu'il se passe. Le gouvernement doit nous envoyer de la littérature en anglais à propos de ça », croit Gary Metallic, le chef héréditaire du Grand Conseil Mi’gmaq de la Gaspésie, un gouvernement traditionnel de Listuguj.

Il s’agit d’une situation inacceptable, selon lui. Il considère qu’ainsi, de nombreux résidents de sa communauté, unilingue anglophone, ne peuvent pas s’exprimer sur ces enjeux.

Il n'est d'ailleurs pas le seul à faire cette dénonciation. L'artiste micmac Quentin Condo déplorait la même chose. « Présentement, je regarde le site et il n'y a aucune espace pour écrire en anglais. Pour comprendre tout ce qui se passe, ce n'est pas facile non plus », déplore M. Condo. « Je parle avec beaucoup de gens de ma communauté et ils ne savent pas ce qui se passe », ajoute-t-il.

Le rappeur invite aussi la population à se mobiliser pour informer leur communauté et tenter de contrer le projet Galt.

Je ne connais personne dans ma communauté qui est pour l'exploitation de Galt Quentin Condo, artiste et militant micmac originaire de Gesgapegiag

Le ministère de l'Environnement cherche des solutions

Le ministère de l’Environnement confirme que certains documents officiels sont publiés dans la langue de l'administration publique, soit le français. Le Ministère assure cependant qu'il analysera la situation afin de trouver une solution à ce problème pour la communauté micmaque et qu'il accordera une attention particulière à la langue.

Des Micmacs de la Gaspésie déplorent que le formulaire de consultation du ministère de l'Environnement sur le projet Galt soit seulement disponible en français. Photo : Ministère de l'Environnement et Lutte contre les changements climatiques

Dans le cas de la consultation publique sur le projet pétrolier, le Ministère affirme que les échanges avec ses représentants peuvent se faire en anglais, et que des efforts supplémentaires sont faits pour rendre disponible une traduction des informations pertinentes.

Ces consultations devraient amener le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE) à se pencher sur l'initiative de la société Cuda Pétrole et Gaz