Balade dans les bois à la galerie Montcalm

Présentée du 17 janvier au 3 mars, Entends-tu…? s’inscrit comme la toute première exposition conçue par Danielle Léonard à titre de commissaire indépendante. Métissage en salle d’éléments naturels (des racines, des branches et des champignons), de matériaux récupérés et de poésie livrée en haïku, son projet se meut par un amour partagé pour la forêt de la part des quatre artistes sélectionnés.



J’avais le goût [...] de mettre en lumière le travail et talent des artistes de chez nous. Puis comme je suis un peu une “ trippeuse ” d’arbres et de forêt, de nature, je suis allée approcher quatre artistes qui eux aussi ont vraiment cet amour-là pour les arbres, la nature, l’écologie aussi , explique Danielle Léonard au sujet de sa démarche.

Mélodie Coutou, Cinthia Plouffe, Sally Lee Sheeks et Marc Walter ont accepté d’emblée l’invitation lancée par la commissaire de s’approprier ce projet artistique.

Reconnue pour son travail avec les matériaux récupérés, l’artiste aux origines métisses repousse les limites pour se pencher sur l’invisible. Si l’arbre cache la forêt, Mélodie Coutou a voulu révéler aux visiteurs ce qui se dissimule sous terre et soutient le vivant.

Elle dévoile ainsi les beautés des racines qui donnent leurs fondements aux arbres. Pour Mélodie Coutou, cet impressionnant réseau souterrain fait écho aux relations tissées au sein de sa nouvelle famille artistique.

Au fur et à mesure qu’on émettait nos idées, on se faisait inspirer par les idées des autres. Alors, à la fin [...] l’idée était commune.

La passionnée d’art de récupération a adoré ce processus créatif et renouvellerait l’expérience n’importe quand.

Le travail artistique de Cinthia Plouffe a été remarqué dans le paysage outaouais l’été dernier, dans le cadre du projet Donneurs de mots, et pour sa contribution à la plus récente édition de Recycl’art au ruisseau de la Brasserie.

Dans Entends-tu…?, Cinthia Plouffe sème ses haïkus sur de petites feuilles aux contours brûlés, sur de grandes plumes, sur les murs ou encore dans l’ère de recueillement, un coin en retrait du parcours de la galerie où la calligraphe a posé ses mots sur de longues toiles blanches.

La brume tombe sur les cimes. Bientôt le vieil orme ne sera plus qu’un trait , peut lire le visiteur qui s’aventure dans ce détour dissimulé au premier regard.

La commissaire Danielle Léonard se réjouit de la contribution de l’artiste gatinoise dont la poésie inspirée par la nature l’interpelle tout particulièrement.

Nourrie dans son oeuvre par les éléments de la nature, Sally Lee Sheeks incorpore avec délicatesse le découpage et le dessin dans son oeuvre. La verticalité et le calme propre à la forêt ont inspiré sa réflexion pour ce projet.

Pour elle, l’écosystème humain propre au collectif derrière Entends-tu…? évoque bien la richesse de ce travail de collaboration. L’installation en place à la galerie Montcalm témoigne des différentes propositions mises en commun, nées lors de randonnées à cinq dans les bois.

Je me rends compte que la forêt, en fait, c’est plein de choses qui se chevauchent. [...] Il y a des petites feuilles parfaites. Il y a des branches qui tombent. [...] Il y a beaucoup d’interactions, en fait , décrit Sally Lee Sheeks pour faire écho à la forêt créée au sein même du collectif.

L’artiste installé à Wakefield expose un peu partout dans le monde ses oeuvres créées à partir de matières naturelles. Habitué à travailler au grand air et à se faire bousculer par le vent, il apprécie néanmoins l’occasion d’évoluer dans l'environnement contrôlé d’une galerie.

Il salue lui aussi le potentiel créatif du groupe qui marque l’exposition.

Quand on fait une collaboration, on a le sentiment de repartir avec plus que ce qu’on a apporté. Toujours.

Marc Walter, artiste