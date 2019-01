De sérieuses lacunes ont mené à une fuite de données personnelles en Nouvelle-Écosse

Le vérificateur général de la Nouvelle-Écosse et la commissaire à l'information et à la protection de la vie privée lancent de sévères critiques au gouvernement provincial pour des lacunes qui ont permis la fuite de données personnelles, l'an dernier.

Le vérificateur général, Michael Pickup, et la commissaire à l’information et à la protection de la vie privée, Catherine Tully, ont publié mardi matin leur rapport respectif sur l’incident.

Le ministère des Services internes a omis de considérer adéquatement et de minimiser les risques évidents, et il a mal géré la mise en oeuvre du site du Commissariat à l’information et à la protection de la vie privée, souligne Michael Pickup.

La commissaire Catherine Tully reproche au gouvernement un sérieux manquement à son obligation de diligence.

Les fuites se sont produites du 27 février au 3 avril 2018, précise le Commissariat. Deux personnes ont téléchargé près de 7000 fichiers contenant des données personnelles, en 12 occasions. Plus de 600 fichiers n’ont toujours pas été récupérés.

L'intrusion dans le site Web qui a eu lieu en avril est un exemple très clair de ce qui peut se produire lorsque le gouvernement ne protège pas les renseignements personnels que les gens de la Nouvelle-Écosse lui confient. En fait, la divulgation inappropriée de renseignements personnels n'est pas surprenante compte tenu de la portée des défaillances soulevées dans le cadre de la vérification , affirme Michael Pickup.

Les pratiques de gestion des risques et de gestion de projets du ministère étaient entièrement inadéquates, ajoute le vérificateur général, compte tenu du fait que la Nouvelle-Écosse devait être la première autorité au monde à mettre simultanément en oeuvre ce site et un logiciel produit par une tierce partie.

Le vérificateur général et la commissaire présentent une série de recommandations pour améliorer la sécurité, la gestion et le testage des sites internet et prévenir tout autre incident du genre. Le gouvernement a accepté toutes leurs recommandations.

Un jeune homme qui n’avait pas l’intention de mal agir

Les policiers ont trouvé l’an dernier l’un des auteurs de la fuite de renseignements personnels, un jeune homme de 19 ans.

Ils envisageaient de l’accuser d’usage non autorisé d’un ordinateur. Toute personne reconnue coupable de cette accusation est passible d’une peine d’emprisonnement de 10 ans.

Trois semaines plus tard, les enquêteurs ont toutefois annoncé que le jeune homme ne serait pas accusé. Ils ont conclu qu'il n’avait pas l’intention de commettre un crime.