Mission : embaucher 300 étudiants en soins infirmiers au CIUSSS MCQ

En trois heures, les candidats passent à travers un processus de sélection. Le parcours comprend un test écrit, une entrevue et des mises en situation cliniques.

L’événement, qui se tient pour une troisième année, a lieu à l’hôtel Montfort, à Nicolet. Il se déroule sur cinq jours entre le 7 et 15 janvier.

L’objectif des autorités de la santé est de recruter les étudiants dès leur première année afin de combler le besoin de personnel, mais aussi de les intégrer le plus rapidement possible dans le réseau afin qu’ils restent dans la région.

Au terme de la séance intensive de recrutement, les étudiants peuvent obtenir des postes de préposés aux bénéficiaires ou pourraient être embauchés comme externe en soins infirmiers, c'est-à-dire pour effectuer certaines tâches d'infirmier.

On voit une baisse au niveau des inscriptions en soins infirmiers dans les cégeps et une baisse également au niveau des préposés aux bénéficiaires, donc il faut redoubler d'efforts [pour recruter], il faut justement avoir des expériences intéressantes comme on vit aujourd'hui pour attirer les gens et surtout les retenir , explique Antranik Handoyan, le directeur adjoint attraction, rétention, planification des talents et services aux employés au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ).

Selon M. Handoyan, plus de 90 % des étudiants qui participent au « Happening en soins infirmiers » obtiendront un emploi au terme de ce processus.

Des étudiants que nous avons rencontrés ont dit voir des avantages à entrer tôt dans le réseau de la santé, notamment pour accumuler de l’ancienneté et se faire connaître auprès des collègues.

D'après les informations de Laurence B. Lemaire