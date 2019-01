Nouvelles démissions et plaintes pour harcélement à Saint-Élie-de-Caxton

Un autre conseiller municipal a décidé de quitter ses fonctions. Cette fois, il s'agit de Jacques Defoy.

La technicienne en loisirs, culture et tourisme, Émilie Dallaire, a aussi décidé de quitter de partir. Elle aurait trouvé un autre emploi au privé, selon le conseil municipal.

Depuis les élections municipales, en novembre 2017, il y a eu cinq démissions au sein de l'appareil municipal à Saint-Élie-de-Caxton, soit deux conseillers et trois employés.

Certains d’entre eux ont publiquement dénoncé le climat difficile qui règne à l'hôtel de ville, selon eux.

Jacques Defoy s'était présenté au sein de l'Équipe Action Saint-Élie, qui souhaitait faire élire Sébastien Houle comme maire et non Robert Gauthier, le maire actuel.

La lettre de démission de Jacques Defoy a été lue par le maire Gauthier lundi soir, devant environ 75 citoyens qui assistaient à la séance.

M. Defoy y affirme qu’il trouvait que sa vision du rôle de conseiller ne coïncidait pas avec celle du maire et des autres membres du conseil. Par conséquence, il s'avère très difficile pour moi de continuer à exercer ma fonction , écrit-il.

Le maire et les membres du conseil doivent écouter [les citoyens] et leur accorder le plus grand respect.

extrait de la lettre de démission de Jacques Defoy