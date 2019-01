Robert Maillet incarne un tueur à gages dans la production Polar

Les abonnés pourront le voir dans le personnage de Karl, un tueur redoutable, à compter du 25 janvier.

Ma personnalité est pas mal [décontractée]. Moi, j’ai beaucoup de loyauté dans mon équipe aussi. On est vraiment proches. L’idée aussi c’est que nos [personnages] peuvent se lever et finir vite. Ce n’est pas une carrière que l’on vit longtemps. On peut se faire tuer nous aussi [...] On vit comme si c’était notre dernière journée , explique Robert Maillet.

Netflix décrit l'histoire comme étant celle d'un assassin à la retraite qui doit attendre avant de se la couler douce parce que son patron cupide envoie de jeunes tueurs impitoyables pour l'éliminer. L'acteur Mads Mikkelsen interprète cet assassin, et Robert Maillet l'un des autres lancés à ses trousses.

Polar est une adaptation de la bande dessinée de Victor Santos tournée en grande partie à Toronto et dans les environs.

Robert Maillet se rendra à New York la semaine prochaine pour l'avant-première du film. Il le verra alors pour la première fois.

Son public le retrouvera ce mois-ci dans la distribution des Newbies, la nouvelle comédie télévisée d'Unis TV produite en Acadie. Robert Maillet sera aussi au prochain festival d’humour Hubcap.

Il a joué plusieurs rôles dans des productions hollywoodiennes depuis sa retraite de la lutte professionnelle. Le public a pu le voir dans les films Deadpool 2, Pacific Rim, Sherlock Holmes et 300.