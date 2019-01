Hausse de taxes à Chandler en 2019

Par exemple, les taxes d'une résidence évaluée à 140 000 $ augmenteront de 133 $.

La mairesse, Louisette Langlois, explique cette hausse surtout en raison du nouveau rôle d'évaluation 2019-2021. Pour ne pas trop augmenter, on a maintenu le même taux à 0,90 $ pour le résidentiel et on a fait une augmentation au niveau commercial, on a passé de 1,65 à 1,77 $.

Parmi les gros dossiers à venir, il y a la mise aux normes du réseau d’aqueduc et d'égouts dans le secteur de Newport, un projet de 6 millions de dollars. Il y aura aussi les rénovations importantes du garage municipal et les négociations salariales avec les employés-cadres de la Ville.

Le conseil municipal a adopté un budget de 11 400 000 $ hier soir.

Municipalité de Chandler en Gaspésie Photo : Radio-Canada

Ce choix d'augmenter les taxes contraste avec la décision de l'an dernier. Les taxes de nombreux résidents avaient alors diminué.