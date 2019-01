L’ancien président ivoirien acquitté de crimes de guerre

La Cour pénale internationale (CPI) a acquitté mardi l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et l'ex-chef des Jeunes Patriotes, Charles Blé Goudé, de toutes les accusations pour crimes de guerre à leur encontre et ordonné leur libération immédiate.

Le juge italien Cuno Tarfusser a précisé que l'accusation n'avait pas été en mesure de prouver la culpabilité des deux hommes.

Fondateur du Front populaire ivoirien (FPI), Laurent Gbagbo, 73 ans, était en détention depuis novembre 2011. Il va pouvoir quitter sa cellule de la prison de Scheveningen à La Haye. La décision de la CPI a été saluée par des cris de joie par les quelques dizaines de ses partisans réunis à La Haye.

Les deux hommes étaient jugés depuis 2016 pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre, notamment meurtres, viols et persécution, au cours des violences postélectorales en Côte d'Ivoire entre décembre 2010 et avril 2011, lorsque Laurent Gbagbo avait refusé d'accepter sa défaite face à son rival Alassane Ouattara.

Lors du procès qui n'en était qu'à mi-chemin, les défenseurs de l'ex-président avaient souligné que si des crimes avaient bien été commis durant cette période, rien ne permettait d'en imputer la responsabilité à l'ancien chef de l'État.

En juin dernier, la CPI a ordonné la libération de l'ancien vice-président de la République démocratique du Congo (RDC) Jean-Pierre Bemba, dont la condamnation pour crimes de guerre avait été annulée en appel.