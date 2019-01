Un conseil scolaire catholique retire un livre avec des personnes LGBT des bibliothèques

Drama, une bande dessinée de Raina Telgemeier publiée en 2012, raconte l'histoire d'une élève qui veut faire partie de la production théâtrale de son école. Le livre raconte l'histoire de deux garçons qui sont attirés l'un par l'autre et qui partagent un baiser sur la scène.

Le roman a été sélectionné par le rédacteur en chef du New York Times et a reçu le prix Stonewall Book Award en 2013 pour son traitement des questions relatives à la communauté lesbienne, gaie, bisexuelle et transsexuelle (LGBT).

L'éditeur de livres pour enfants Scholastic Canada estime que Drama convient aux lecteurs âgés de 10 à 14 ans.

Cependant, selon l'American Library Association, c'est aussi l'un des livres les plus contestés dans les bibliothèques scolaires des États-Unis, et il a été interdit dans des districts scolaires entiers du Texas.

Courriels internes

Maintenant, les bibliothécaires de toutes les écoles primaires du Ottawa Catholic School Board ont reçu l'ordre de retirer le livre, selon les courriels obtenus par CBC/Radio-Canada.

Dans les courriels envoyés le 7 janvier, Robert Long, coordonnateur de la technologie d'apprentissage et du soutien, a fait savoir aux bibliothécaires que les livres seront transférés aux écoles intermédiaires et secondaires, où ils seront « mieux adaptés aux élèves de 13 ans et plus ».

Ce n'est pas un livre dont nous avons vraiment besoin, de jeunes enfants le lisent sans être guidés. Robert Long, Ottawa Catholic School Board

La décision , a-t-il dit, a été prise au niveau du conseil scolaire soit par un « coordonnateur religieux », soit par un directeur général.

La raison pour laquelle le livre a été retiré était « pas nécessairement pour le contenu LGBTQ », a écrit M. Long dans les courriels.

Le problème avec le livre, c'est le contenu de la relation , écrit-il. Ce n'est pas un livre dont on a vraiment besoin, de jeunes enfants le lisent sans être guidés.

Les livres sont maintenant disponibles dans les écoles secondaires du conseil scolaire « là où l'âge le permet », selon une déclaration de la porte-parole Mardi de Kemp.

Le conseil n'a pas voulu donner une entrevue et n'a pas voulu confirmer que les livres avaient effectivement été retirés des écoles primaires.

L'auteur du livre n'était pas disponible pour une entrevue.

L'une des planches de la bande dessinée présente un baiser sur scène entre deux personnages masculins. Photo : Raina Telgemeier

Liste d'attente

Le livre est également difficile à trouver sur les étagères de la Bibliothèque publique d'Ottawa, mais seulement parce qu'il est si populaire, il y a actuellement une longue liste d'attente, a déclaré la bibliothécaire principale Sophie Tilgner.

La Bibliothèque publique d'Ottawa n'a reçu aucune plainte au sujet du livre , a-t-elle dit.

Ce n'est pas quelque chose à laquelle nous nous opposons ici à la bibliothèque , a ajouté Mme Tilgner.

Elle croit que le fait de retirer le livre représente une occasion manquée pour les plus jeunes élèves du conseil scolaire catholique.

L'une des grandes qualités de cette auteure, c'est qu'elle reflète vraiment la diversité de ses personnages, et qu'ils sont fidèles à la vie , a fait valoir Mme Tilgner.

Les livres interdits sont rares

La Bibliothèque publique d'Ottawa prend très au sérieux toute décision de retirer un livre de ses rayons , a mentionné Mme Tilgner, un processus qui implique plusieurs niveaux d'évaluation et une considération professionnelle sérieuse.

Sophie Tilgner est bibliothécaire à la Bibliothèque publique d'Ottawa. Photo : Radio-Canada / Laura Osman

Nous sommes généralement chargés de fournir plus d'informations et plus de possibilités aux gens afin qu'ils apprennent à connaître d'autres types de personnes et d'apprendre à se connaître eux-mêmes , a expliqué Mme Tilgner.

Ce n'est pas non plus une décision courante pour le Conseil scolaire catholique d'Ottawa, d'après les courriels internes.

Le dernier livre à avoir été retiré a été le livre intitulé Treize raisons, qui a suscité la controverse en 2007 en raison de ses descriptions du suicide chez les adolescents. La série Treize raisons, diffusée sur Netflix,basé sur le livre, a aussi fait couler beaucoup d'encre.

Avec les informations de Laura Osman