Les gilets jaunes s’invitent au conseil municipal de Saguenay

Dès leur arrivée à la salle Pierrette-Gaudreault de Jonquière, les citoyens, qui portaient des chandails jaunes en référence au mouvement de manifestation en France, se sont fait applaudir par les gens présents au conseil.

Les citoyens se sont succédé au micro pour questionner la mairesse sur la hausse moyenne de 6,9 % de leur compte de taxes.

Ils ont notamment soulevé le fait qu’ils avaient accès à beaucoup moins de services que les citoyens de Chicoutimi ou de Jonquière.

Le groupe de Laterrière déplore que la majorité des résidences n’aient pas accès à l’eau et aux égouts de la municipalité. Ils ont aussi mentionné la fermeture de la caserne de pompier dans leur secteur.

Les citoyens comprennent mal pourquoi Laterrière connaît une hausse aussi importante de leurs taxes.

J’entends tous vos arguments Josée Néron, mairesse de Saguenay

La mairesse et le conseiller du secteur Michel Potvin ont tenté de répondre aux attaques des citoyens de Laterrière, mais ils se sont fait huer à plusieurs reprises.

Plus de 400 personnes ont assisté lundi soir au conseil municipal de Saguenay. Photo : Radio-Canada / Jessica Blackburn

Un comité de travail

La porte-parole des citoyens de Laterrière, Virginie Hallahan Pilotte, a demandé à la mairesse de Saguenay de mettre en place un comité pour trouver des solutions à la récente hausse de taxes.

Josée Néron a assuré qu’elle allait étudier sa demande.

Nous, on est là pour trouver des éléments de solutions. Ça fait 5 ans que je suis dans le conseil municipal. Depuis plusieurs années, on a des messages des citoyens de Laterrière et ils disent qu’ils n’ont pas l’impression d’avoir les services auxquels ils considèrent qu’ils ont droit. On va écouter les solutions qu’ils ont. On va essayer de faire en sorte de trouver les bonnes pistes de solutions pour que les gens se sentent bien servis , souligne la mairesse.

Une pétition

Un citoyen de Chicoutimi a lancé une pétition pour dénoncer la hausse de taxe à Saguenay.

Damien Girard a recueilli plus de 4000 signatures. Ce dernier trouve inacceptable la hausse de taxe à Saguenay alors que les élus ont voté une augmentation de salaire.