Les camions de cuisine de rue maintenant acceptés à Saguenay

Les élus ont modifié le règlement entourant ce type de service.

Les propriétaires de camions qui ont déjà un restaurant implanté à Saguenay devront payer un montant de 50 dollars par jours pour vendre leurs repas.

Ceux qui proviennent de l’extérieur vont payer un montant de 100 dollars par jour. Les restaurateurs devront aussi obtenir un permis au coût de 1200 $.

On avait des projets pilotes. Maintenant, ça va être une réglementation plus claire avec une fiscalité aussi qui est équitable pour l’ensemble des restaurateurs. Et les gens qui viennent de l’extérieur vont payer plus cher pour compenser ça , explique le conseiller municipal Simon-Olivier Côté.

Cette réglementation était attendue depuis longtemps par les propriétaires de camions de cuisine de rue.