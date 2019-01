Une enseignante réclame des produits hygiéniques gratuits dans les écoles

Une enseignante du Collège Douglas, à New Westminster, demande à ce que les serviettes hygiéniques et les tampons soient gratuits dans les écoles de la Colombie-Britannique.

Un texte d'Anaïs Elboujdaïni

Selina Tribe estime qu'une telle mesure ferait tomber des barrières pour les jeunes filles.

Elle se souvient que lorsque sa fille de 12 ans lui avait indiqué qu'elle devait demander au secrétariat de son école Sir John Franklin pour obtenir une serviette hygiénique, Mme Tribe avait décidé qu'une distributrice gratuite était nécessaire dans cet établissement de Vancouver.

L’achat de la distributrice a coûté seulement 200 $ auquel s’ajoute le prix des serviettes hygiéniques et des tampons.

« Au total, il en coûte 4,50 $ par étudiant la première année », estime-t-elle. Les coûts sont ensuite amortis.

Mme Tribe dit que les garçons ont tout ce dont ils ont besoin dans leur salle de bain, incluant des urinoirs.

« Pour certaines filles, les menstruations sont un sujet tabou, elles ne peuvent donc pas nécessairement demander un tampon à n’importe qui », rappelle Selina Tribe.

Certaines filles qui n’ont pas de protection adéquate vont même s’empêcher de participer à des activités sportives Selina Tribe, professeure au Collège Douglas

Une institution mène le bal

Pour sa part, le Collège Centennial à Toronto offre déjà gratuitement des serviettes hygiéniques et des tampons à ses étudiantes depuis avril dernier.

« Quand un homme qui trouve que c’est étrange, alors que nous ne nous sommes jamais vraiment posé la question, ça porte à réfléchir », explique Shannon Brooks, vice-directrice associée aux services corporatifs du Collège Centennial. « Nous avons donc décidé d’offrir tampons et serviettes gratuitement à nos étudiantes ».

Elle estime que cette opération est un franc succès. Le Collège Centennial déboursait annuellement 3500 $ pour qu’une compagnie récolte l’argent des distributrices de tampons et de serviettes sanitaires. Aujourd’hui, il en coûte environ 1500 $ par mois pour stocker ces distributrices.

« Bien sûr qu'il est plus cher de les distribuer gratuitement, mais ce n’est pas plus cher que de fournir d’autres types de produits, comme du papier toilette par exemple », note Mme Brooks.

Pour une meilleure accessibilité

À terme, Selina Tribe souhaite que tout le Canada fournisse gratuitement des produits hygiéniques dans les salles de bain public, les bibliothèques et les centres communautaires.

La cofondatrice de la campagne Purses for Periods (« des sacs à main pour les règles »), Kimberley Wysseier, applaudit cette initiative : « Je pense que c’est génial! »

« J’espère même qu’il pourra y avoir des distributrices dans les toilettes individuelles, dit-elle, pour que les filles puissent se servir sans nécessairement que toutes leurs amies qui sont dans la salle de bain le voient ».

Kimberley Wysseier croit qu’il s’agit d’une manière de maintenir la dignité de celles-ci.

Changement à la loi

La compagnie Always a approché l’institution torontoise et lui a offert des produits en juin et juillet.

« Nous ne sommes pas fermés à recevoir de nouveau des produits hygiéniques de leur part, ça nous aide avec les coûts », confie Shannon Brooks.

Or, Selina Tribe revendique plutôt un changement dans la loi. Elle croit que la contribution des compagnies privées n’est qu’une solution temporaire.

« Nous avons besoin d’une loi qui impose la présence gratuite de [ces produits pour les menstruations] », avance-t-elle. « Et ces produits doivent être financés par les contribuables ».

En 2015, le Canada a aboli la « taxe tampon », c’est-à-dire la taxe sur les produits hygiéniques dits féminins. Une pétition lancée à l’époque avait également récolté plus de 74 000 signatures.