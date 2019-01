Les attentes des fonctionnaires envers Jane Philpott

La députée de Markham-Stouffville hérite de dossiers assez complexes, avec les problèmes causés par le système de paye Phénix en tête de liste.

On est en train de préparer un nouveau système qui va travailler beaucoup mieux et qui va remplacer l'ancien. Je vous assure que je vais travailler très fort pour assurer que ce système marche aussitôt que possible et aussi bien que possible , déclare la nouvelle présidente du Conseil du Trésor, qui partagera la responsabilité du système Phénix avec Carla Qualtrough, ministre des Services publics et de l’Approvisionnement.

De grosses attentes en ce qui a trait à la transparence

La vice-présidente de l'Alliance de la fonction publique du Canada (AFPC), Magali Picard, voit d'un bon oeil l'arrivée de Mme Philpott et respecte sa décision de ne pas avoir fait de promesses d'emblée.

Outre ce dossier, Mme Picard espère également que ce remaniement ministériel permettra de donner suite à sa demande d'ouvrir une enquête nationale publique afin de faire la lumière sur les déboires de Phénix.

Comment est-ce que ça se fait qu'un gouvernement nouvellement élu en 2015 décide d'aller de l'avant [quatre mois plus tard] avec un nouveau système de paye qui n'est, de toute évidence, pas prêt à répondre à la demande? , explique la représentante syndicale.

Selon Magali Picard, lorsqu'on considère l'aspect financier, les contribuables ont plus de 2 milliards de raisons de demander cette enquête-là , en faisant référence aux frais déboursés en tentatives de résolution des problèmes liés à Phénix.

Magali Picard, vice-présidente de l'Alliance de la fonction publique du Canada Photo : Radio-Canada / Reno Patry

Impasse dans les négociations

Un autre dossier sur lequel Jane Philpott devra se pencher est celui des négociations salariales avec les syndicats de la fonction publique. Considérant l'offre patronale précédente, les deux partis impliqués sont loin d’avoir trouvé un terrain d'entente selon Magali Picard.

Les travailleurs de l'État se font offrir une augmentation salariale de 0,75 % alors que leurs collègues à la retraite viennent d'avoir une augmentation de 2,2 % qui est le coût de la vie [...] alors ça ne fait aucun sens , fait-elle valoir.