Trois commerces de Montcalm incapables de survivre

Trois commerces situés près de l'avenue Cartier vont fermer leurs portes d'ici quelques semaines parce qu'ils n'arrivent plus à rester compétitifs.

Les propriétaires des magasins Le parchemin du Roy, le Naturiste et Chaussure Oz se sentent étouffés par les loyers, les taxes municipales élevées et par la migration des consommateurs vers le commerce en ligne.

Le propriétaire de la boutique Le Parchemin du Roy, Michel Chesseboeuf, vend des objets liés à l'écriture. Il devra mettre la clé sous la porte à la fin du mois, 10 ans après son ouverture.

« J’ai mon bail qui termine le 31 janvier, donc il fallait prendre une décision, avant que ce soit la chute totale. Il vaut mieux arrêter avant. »

Les clients n'achètent plus de produits de luxe et se tournent vers l'achat en ligne, constate-t-il.

Des taxes municipales élevées

Les coûts de loyer de plus de 5000 $ par mois, combinés aux taxes municipales font partie des raisons qui poussent certains propriétaires à fermer.

La propriétaire de Chaussure et cordonnerie Oz, Marie-Claude Amyot, indique d’ailleurs payer plus de 27 000 $ de taxes municipales par année.

« Je donne 2280 $ par mois, par mois, et j’insiste, ce n’est pas par année, c’est bien par mois », souligne-t-elle.

Établi sur la rue Cartier depuis 33 ans, son magasin fermera le 31 mars.

Elle a vu son chiffre d'affaires baisser et les clients s'envoler. Il est devenu difficile de faire le poids contre des géants comme Amazon, déplore-t-elle.

« C'est très difficile de compétitionner au niveau des taxes et tout. Et un autre phénomène, on a vu beaucoup de gens venir essayer des choses dans notre magasin qui n'achètent pas, mais qui commandent en ligne. »

Un peu plus loin, un magasin de la bannière Naturiste fermera le 25 janvier.

Moduler les taxes?

La Société de développement commercial (SDC) de Montcalm est consciente de la situation. Parmi les solutions proposées : moduler les taxes.

« Il y a plein de choses en fait qui peuvent être revues selon nous, et faire en sorte de diminuer surtout le fardeau pour les petits commerçants indépendants, qui ont des chiffres d'affaires d'un peu moins d'un million », indique Jean-Pierre Bédard.

D’après un reportage de Guylaine Bussière