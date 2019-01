Plan d’action 2019 : plus de sécurité au parc Lepage

La Ville a expliqué son intention de présenter des plans et devis pour le parc Lepage.

Selon le maire de Rimouski, Marc Parent, l'aménagement des entrées, des bâtiments, des escaliers et l'amélioration de l'éclairage au parc permettront d'augmenter sa fréquentation et ainsi d'y assurer la sécurité.

Le maire de Rimouski, Marc Parent Photo : Radio-Canada

Le parc Lepage, on doit faire en sorte qu'on l'habite au maximum et c'est pour ça que, dès 2019, on se penche sur des solutions bien concrètes qui vont faire en sorte qu'il va y avoir davantage d'activités au parc et que ça va se prêter mieux à avoir une belle cohabitation de la part de tous les utilisateurs du parc.

Marc Parent affirme aussi qu'une rencontre du comité de travail mis en place avant les Fêtes est prévue dans les prochaines semaines. Les membres du groupe développeront une stratégie pour faire cesser le phénomène des bagarres qui ont eu lieu cet automne.

La démolition de la Grande Place comme objectif

Lors de la présentation du plan d’action, les élus ont souligné leur objectif de démolition de la Grand Place dans leur projet de revitalisation de la ville.

Même s’ils souhaitent aller de l’avant avec cette démolition en 2019, le maire Parent souligne que le projet doit d’abord être accepté par les propriétaires.

Bien entendu, la démolition, la reconstruction, c’est tributaire de l’acceptation par les propriétaires riverains du projet proposé. Marc Parent, maire de Rimouski

Il explique que les conseils d’administration de l’Association des propriétaires riverains de Rimouski et de Place Saint-Laurent rencontreront donc les représentants de Réseau Sélection, l’agence Sid Lee et la Ville de Rimouski le 22 janvier pour discuter du projet proposé.

La proposition finale sera présentée à la population le 20 février.

Six projets majeurs ont été mis de l'avant dans la présentation du Plan d'action 2019. Photo : Radio-Canada

D’autres projets en développement

La Ville de Rimouski souhaite aussi mettre sur pied un projet de conversion de l’éclairage de rue au DEL.

Selon eux, cela permettrait de récupérer 55 % des dépenses énergétiques et des coûts pour l’entretien, ce qui équivaut à environ 275 000 $ par année.

Finalement, la Ville entend aussi finaliser le plan fonctionnel et technique du complexe multisport qu’elle souhaite construire.

Elle veut que ce plan soit terminé au printemps pour débuter les demandes de financement à ce moment.