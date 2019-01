Un jugement met en lumière les limites de la loi d’accès à l’information

L’Association de l’exploration minière du Québec (AEMQ) tente depuis plusieurs années d’avoir accès aux avis sur le potentiel minéral des territoires pressentis pour devenir des aires protégées.

Le MERN s’est toujours opposé à cette demande, invoquant le respect du secret professionnel et la protection de renseignements confidentiels.

Le Ministère soutient que la divulgation de ces informations pourrait notamment « inciter à l’enregistrement de claims [miniers] susceptibles de compromettre un projet d’aire protégée ou affecter la valeur de claims existants ».

Lorsqu’un territoire est visé par un projet d’aire protégée, le MERN demande à un géologue ou un ingénieur de rédiger un avis sur le potentiel minéral du territoire en question pour l’aider à prendre position. La décision finale est prise par le Conseil des ministres.

Dans une décision rendue le 21 décembre dernier, la Cour du Québec a donné raison au Ministère en statuant que les avis de potentiel minéral étaient protégés par le secret professionnel auquel sont tenus les géologues.

« Le client – qui peut être un organisme public – peut invoquer son droit au respect du secret professionnel pour refuser l’accès à des informations ou documents. L’article 9 de la Charte québécoise a préséance sur la Loi sur l’accès et le secret professionnel constitue donc une restriction additionnelle à celles prévues par cette loi », souligne la Cour du Québec.

Le tribunal a ainsi infirmé une décision rendue en 2016 par la Commission d’accès à l’information, qui avait obligé le Ministère à rendre publics les avis.

L’Association de l’exploration minière déplore la décision Cour du Québec. Sa directrice générale, Valérie Fillion, craint que le jugement fasse jurisprudence.

L’invocation du secret professionnel pourrait selon elle servir de prétexte au gouvernement pour s’opposer à la publication de tout document ayant passé entre les mains d’un professionnel membre d’un ordre.

« Il aurait juste à évoquer le secret professionnel pour éviter de le rendre public. Au final, c’est la loi sur l’accès à l’information qui n’a plus de portée », dénonce-t-elle en entrevue à Radio-Canada.

Mme Fillion soutient que les avis de potentiel minéral devraient être rendus publics afin d’aider les compagnies d’exploration à mieux cibler les endroits où effectuer des recherches. Elles pourraient ainsi économiser temps et argent.

L’AEMQ soupçonne le gouvernement de ne pas toujours suivre les recommandations de ses géologues sur les aires protégées, au risque de passer à côté de gisements miniers potentiellement intéressants.

On n’est pas contre les aires protégées, mais on pense que s’il y a un potentiel, bien on devrait peut-être l’explorer, le valider avant de décider de soustraire [le territoire] de façon définitive.

Valérie Fillion, directrice générale, AEMQ