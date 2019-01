Jay Baruchel sera honoré par l'ACTRA

L'alliance des artistes canadiens du cinéma, de la télévision et de la radio (ACTRA), l'équivalent de l'Union des artistes au Canada anglais, a annoncé lundi qu'il remettra son Prix national d'excellence à l'acteur et réalisateur de Goon, le 16 mars prochain à Los Angeles, pour sa belle carrière – notamment aux États-Unis – et sa contribution à l'industrie.

Jay Baruchel est connu pour ses rôles dans des comédies comme Grossesse surprise, de Judd Apatow, ou Tonnerre sous les tropiques, de Ben Stiller.

Il a coscénarisé et joué dans les deux films canadiens de hockey Goon, et il a même réalisé le second, Le Dernier des durs à cuire, sorti en 2017. Il a aussi été la vedette du film Le Trotski (2010), de son ami Jacob Tierney, une comédie bien campée à Montréal, avec notamment Anne-Marie Cadieux et Geneviève Bujold.

Jay Baruchel a aussi publié en octobre Born Into It, un recueil de récits sur sa passion folle pour le Canadien de Montréal. Sa mère, Robyne Baruchel, a écrit pour l'ACTRA un Guide pour la survie des parents d'enfants acteurs.

Molly Parker, Kim Coates, Neve Campbell et Jason Priestley figurent parmi les autres acteurs canadiens qui ont déjà remporté le Prix national d'excellence de l'ACTRA.