Nouveau syndicat et fin du lock-out à l’usine de Béton provincial de Matane

En effet, selon la loi, en cas de nouvelle accréditation, le droit au lock-out est perdu dans l’immédiat puisque les délais pour l’exercer doivent recommencer à courir à zéro à compter de la date de l’accréditation.

Le 7 décembre dernier, la juge Lyne Thériault a accueilli la demande du Syndicat des travailleurs et des travailleuses du béton du Bas-Saint-Laurent qui souhaitait représenter tous les salariés du département de l’usine de béton préfabriqué de Matane incluant les salariés du transport préfab [sic] et les techniciens en laboratoire à l’exception de ceux de bureau .

Le lock-out a été décrété le 17 octobre dernier. Photo : Radio-Canada

L’usine demeure toutefois fermée et les 60 travailleurs ont été mis en chômage comme c’est souvent le cas chez Béton provincial à cette période de l’année.

Un autre syndicat affilié à la CSN

Le nouveau syndicat, affilié CSN, vient remplacer le Syndicat des travailleurs de Béton provincial de Matane, aussi affilié à la CSN, dont l'accréditation a été révoquée par la juge.

Devant la cour, la CSN a expliqué que le nouveau syndicat était panrégional et que la nouvelle unité pourrait offrir plus de services aux membres. Selon les témoins de la CSN, des pourparlers sur la régionalisation du syndicat avaient été entamés au printemps et à l’été 2018.

La période de maraudage par une autre association de salariés ne s’est toutefois ouverte officiellement que 1er octobre dernier.

Lors d’une assemblée syndicale, le 10 octobre, les employés syndiqués de Béton provincial votaient une résolution afin de déposer une requête pour une nouvelle accréditation.

Le 11 octobre, l’employeur déposait ses offres finales tout en indiquant qu’à défaut d’une acceptation de sa proposition, il déclencherait un lock-out le 17 octobre à minuit.

La demande en accréditation a été officiellement déposée le 16 octobre.

Les offres ont été rejetées en assemblée générale le 17 octobre en soirée. L’employeur a décrété le lock-out tel qu’annoncé.

Dans sa décision, la juge Thériault a aussi rejeté la demande de suspension des négociations de l’employeur ainsi que la plainte pour défaut de négocier avec diligence et bonne foi, aussi déposée par la direction de Béton provincial.

Il n’a pas eu de nouvelles rencontres de négociation entre les parties depuis la décision.

Usine de Béton provincial à Matane Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Ce n’est toutefois pas un retour complet à la case départ pour les syndiqués puisque l’employeur aurait accepté, selon le syndicat, de relancer les discussions à partir des discussions tenues depuis janvier 2018 avec le négociateur de la CSN.

Le nouveau syndicat prendra forme au cours des prochains jours. Une première assemblée générale est prévue cette semaine pour l’élection des officiers syndicaux.