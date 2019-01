Mis en cause dans les incendies en Californie, un fournisseur d'électricité fait faillite

Mis en cause dans les incendies meurtriers qui ont ravagé le nord de la Californie en 2017 et 2018 et risquant des dommages et intérêts colossaux, le fournisseur d'énergie Pacific Gas and Electric Company (PG&E) a annoncé lundi qu'il allait se déclarer en faillite d'ici la fin du mois.