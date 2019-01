Un nouveau coup de terrain à la mine LaRonde

Selon les données préliminaires de Ressources naturelles Canada, il serait de magnitude 3,3.

Des citoyens de Preissac, Rivière-Héva et Malartic ont affirmé avoir ressenti quatre secousses sismiques vers 17 h 25.

En entrevue à Région zéro 8, le sismoloque à Ressources naturelles Canada, Maurice Lamontagne, a confirmé qu'il s'agissait bien d'un coup de toit.

Sur notre réseau sismographique, on a détecté deux événements, qui auraient été à 17 h 22 et 17 h 27. Le premier était de magnitude 3,2 et le deuxième 3,3. Ce que je vous dis, ce sont les localisations automatiques, qui ne sont pas nécessairement très précises, donc on va pouvoir raffiner ça d'ici à demain matin, mais ça semble effectivement tout près de la mine. On sait qu'il y a très peu de tremblements de terre naturels en Abitibi, alors c'est probablement lié aux activités minières dans ce secteur-là , explique-t-il.

Maurice Lamontagne, sismologue à Ressources naturelles Canada. (archives) Photo : Radio-Canada

Entre deux quarts

Jointe moins d'une heure après le coup de toit, Agnico Eagle a affirmé que l'événement était survenu entre deux quarts de travail, et qu'il n'y avait donc personne sous terre au moment de l'événement.

La minière analysait la situation plus en profondeur avant de décider si elle envoyait les travailleurs de nuit sous terre.

Pas le premier événement

Rappelons que le 20 décembre dernier, un coup de toit de magnitude 3,8 s'était produit à la minière.

Deux jours plus tard, la mine Westwood, située à quelques kilomètres de là, avait également été le théâtre d'un événement sismique.