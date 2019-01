Intéresser les jeunes à l’électricité dès le primaire

Des jeunes de cinquième et sixième année de l'école du Boisé ont visité lundi le poste Arnaud, situé à l’ouest de la baie de Sept-Îles.

C’était la première fois que des élèves aussi jeunes découvraient ce point névralgique du réseau électrique québécois, où transite l’énergie produite à la centrale de Churchill Falls.

Encourager la persévérance scolaire

La visite avait lieu dans le cadre du projet Vélo-bus de l’école du Boisé de Sept-Îles, initiative dans laquelle Hydro-Québec est partenaire. Elle vise à contrer le décrochage scolaire, en particulier celui des jeunes garçons, en les intéressant à la science par le biais d'un projet de technologie pratique.

Le but visé à l'origine, c'est d'amener les jeunes à s'intéresser et à continuer à persévérer au niveau de leur éducation pour éventuellement remplir les besoins du marché du travail au Québec , explique Jeannot Vich, chef réalisation de projet de transport chez Hydro-Québec.

Plus tôt cette semaine, M. Vich s’est rendu à l’école du Boisé pour présenter aux jeunes les rudiments de la production d’électricité.

Les élèves ont rencontré certains employés comme Hugo Villeneuve, un électricien d’appareillage, qui leur a parlé de son métier. Il leur a indiqué adorer travailler en hauteur avec des équipements tout à fait uniques.

Le courant semble avoir passé entre certains jeunes et le domaine de l’électricité. Pour plusieurs l’attrait des « grosses machines » est indéniable. D’autres, comme Sandrine, poussent la réflexion un peu plus loin. [Sans ces métiers] on n’aurait pas d’électricité et on ne pourrait pas faire grand-chose , explique-t-elle.

La société d'État compte répéter l'expérience dans l'avenir.

Avec les informations de Jean-Louis Bordeleau.